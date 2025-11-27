iQOO 15 Review: सिर्फ गेमिंग नहीं, ओवरऑल टॉप परफॉर्मर बन सकता है ये स्मार्टफोन

iQOO 15 को मैं पिछले कुछ समय से यूज कर रहा हूं. पहले iQOO का नाम आते ही दिमाग़ में सिर्फ़ गेमिंग वाला फ़ोन आता था, लेकिन इस फ़ोन को यूज़ करने के बाद साफ़ लगा कि ब्रान्ड अब पूरा फ्लैगशिप एक्सपीरियन्स देने की तरफ़ बढ़ चुका है. सिर्फ गेमिंग वाली छवी से हट कर.

डिज़ाइन: सिंपल, प्रीमियम और हाथ में स्टेबल

iQOO 15 देखने में सॉलिड और सिंपल लगता है. पीछे का कैमरा मॉड्यूल थोड़ा बड़ा है लेकिन कंपनी ने ओवरडू नहीं किया है. कुछ ग्राउंडब्रेकिंग तो नहीं है, लेकिन कैमरा मॉड्यूल के साइड में दी गई लाइटिंग अगर ऑन है तो लोगों का ये ध्यान आसानी से खींच लेता है.

बैक पैनल हाथ में प्रीमियम फ़ील देता है, बस फ़्लैट बैक होने की वजह से बिना कवर के थोड़ा फिसलने वाला लगता है.

फ़ोन थोड़ा भारी ज़रूर है, लेकिन वेट बैंलेंस सही हुआ है इसलिए हाथ में पकड़ने में दिक्कत नहीं आती. IP रेटिंग होने की वजह से पानी-धूल की टेंशन भी कम रहती है. आईकू ने इस फोन के साथ ना सिर्फ गेमिंग यूजर्स को टार्गेट किया है, बल्कि ओवरऑल टॉप परफॉर्मर फ्लैगशिप चाहने वालों का भी खास ख्याल रखा है.

डिस्प्ले: ब्राइटनेस और कलर क्वालिटी टॉप लेवल

फ़ोन में बड़ा और शार्प 2K OLED डिस्प्ले है और रोज़ के यूज़ में इसका फर्क साफ़ नज़र आता है. धूप में भी स्क्रीन आराम से पढ़ी जाती है और ब्राइटनेस कभी कम नहीं पड़ती.कलर पंची हैं लेकिन ओवर नहीं लगते. बेजल्स नीचे से थोड़े और थिन हो सकते थे.

मूवी, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब कुछ स्मूद चलता है. 144 Hz रिफ्रेश रेट स्क्रॉलिंग को काफी फ़्लूइड बनाता है. रात में ब्लैक लेवल अच्छे हैं, हालांकि थोड़ी-बहुत हल्की ग्लो जैसी चीज़ें दिख सकती हैं , लेकिन रोज़मर्रा में दिक्कत नहीं होती.

सॉफ्टवेयर: क्लीन, फास्ट और पिछले जेनेरेशन से ज़्यादा पॉलिश्ड

iQOO 15 का सॉफ्टवेयर इस बार काफी सुधरा हुआ लगता है. क्योंकि OriginOS क्लीन एक्सपीरिएंस दे रहा हैं. UI हल्का है, एनीमेशन तेज़ हैं और रोज़मर्रा के इस्तेमाल में कहीं भी लैग जैसा कुछ नहीं मिला. ब्लॉटवेयर को कम किया जा सकता था.

अनचाहे ऐप्स बहुत कम मिलते हैं और ज़्यादातर हटाए भी जा सकते हैं. लॉक स्क्रीन, नए आइकॉन और साफ़ लेआउट का पूरा एक्सपीरियन्स पहले से ज़्यादा प्रीमियम लगता है. नया ऑपरेटिंग सिस्टम पिछले बार के मुकाबले बेटर है. मल्टी टास्किंग के लिए भी अच्छे फीचर्स हैं और आपको क्लीन एक्सपीरिएंस मिलेगा.

परफ़ॉर्मेन्स: गेमिंग और हैवी यूज़..

iQOO 15 की सबसे बड़ी ताकत इसका प्रोसेसर और कूलिंग सिस्टम है. भारी-भरकम ऐप्स, 4K वीडियो शूटिंग, गेमिंग, कुछ भी चलाइए, फ़ोन गर्म तो होता है लेकिन परफ़ॉर्मेन्स गिरता नहीं है. पिछले बार के मुकाबले गेमिंग के दौरान ये ज्यादा गर्म नहीं होता है.

लंबे सेशन में भी फ़्रेम ड्रॉप बहुत कम दिखे. कूलिंग सिस्टम अपना काम करता है और मशीन लगातार पावरफुल बनी रहती है. रोज़मर्रा का यूज़ , कैमरा, वॉट्सऐप, सोशल मीडिया, ब्राउज़िंग से लकर सबकुछ सुपर फास्ट चलता है.

अगर आपका इस्तेमाल हैवी है तो ये फ़ोन बिल्कुल आराम से हैंडल कर लेता है, और अगर आप गेमिंग पसंद करते हैं तो ये फ़ोन बेहतर वैल्यू दे देता है.

कैमरा: दिन में बेहतरीन, रात में अच्छा पर कभी-कभी मिक्स रिज़ल्ट

रियर साइड पर तीन 50 मेगापिक्सल कैमरे हैं. डे-लाइट में फोटो बहुत शार्प और डिटेल्ड आती हैं , स्किन-टोन भी नैचुरल है, ओवर-ब्यूटी वाली समस्या नहीं दिखती. टेलिफोटो कैमरा रोज़मर्रा में काफ़ी काम का है.

3x ज़ूम तक रिज़ल्ट बहुत अच्छे रहते हैं. फोटोज की क्वॉलिटी भी अच्छी बनी रहती है. रात में मेन कैमरा अच्छा आउटपुट देता है, बस पोर्ट्रेट मोड कभी-कभी इनकन्सिस्टेंट हो जाता है. वीडियो स्टेबल और स्मूद मिलती है. 4K तक रिकॉर्डिंग और फ्रंट-रियर दोनों कैमरों का आउटपुट काफ़ी यूजेबल है.

इनडोर और लो लाइट वीडियोज में विजिबल नॉयज देखने को मिलता है जिसे ठीक किया जा सकता था. टेलीफोटो कैमरा ज्यादा नजदी से फोकस नहीं कर पाता है, क्योंकि इसमें रियल टेली मैक्रो की कमी है और साथ ही लॉन्ग रेंज जूूम प्रोसेसिंग भी कई बार इनकंसिस्टेंट लगती है.

iQOO 15 Monster Halo Light: इस फोन के कैमरा मॉड्यूल के आउटर एज पर RGB लाइटिंग दी गई है जिसे आप कस्टमाइज कर सकते हैं. कॉल्स, मैसेज, चार्जिंग और दूसरे नोटिफिकेशन्स के लिए इसे सेट कर सकते हैं, देखने में ये काफी अट्रैक्टिव लगता है.

ये यूजफुल भी है और गेम्स और म्यूजिक के साथ सिंक भी होता है. सेटिंग्स से इसका कलर और फ्लो बदला जा सकता है. कई इफेक्ट्स हैं जिनमे से आप चुन सकते हैं. ग्लो सॉफ्ट होने की वजह से ये 'छपरी' फील नहीं देता, बल्कि ये बैक पैनल के साथ अच्छे से ब्लेंड होता है.

बैटरी: बड़ा बैटरी बैकअप, तेज़ चार्जिंग

iQOO 15 में बड़ी बैटरी मिलती है और एक बार चार्ज करके पूरा दिन बड़े आराम से निकल जाता है. 7,000mAh की बैटरी, 100W फास्ट चार्जिंग. रिवर्स चार्जिंग और वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट इस फोन को बैटरी और चार्जिंग फ्रंट पर भी बढ़िया बनाता है. बायपास चार्जिंग की वजह से गेमिंग के दौरान चार्ज करने पर फोन गर्म होने की गुंजाइश कम रहती है और बैटरी की लाइफ भी अच्छी रहती है.

मिक्स्ड यूज में ये फोन एक से देढ़ दिन तक का बैकअप आराम से देता है. फ़ोन जल्दी चार्ज हो जाता है और थोड़े से समय में बैकअप वापस मिल जाता है.

iQOO 15: Bottom Line

iQOO 15 सिंपल डिजाइन वाला फोन है, लेकिन ये बेहद पावरफुल है. कैमरा मॉड्यूल पर लगे हुए आउटर ग्लास पर स्क्रैच आसानी से लग जाता है. Origin OS कमाल का है और ये पहले के ओएस से बेटर है. डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, कैमरा और बैटरी की परफॉर्मेंस भी अब तक सॉलिड रही है. आगे चल कर अगर इस फोन की परफॉर्मेंस में कोई इश्यू आती है तो हम आपको बताएंगे. क्योंकि लॉन्ग टर्म रिव्यू ही किसी फ्लैगशिप फोन की असलियत जानने का पैमाना है.

आज तक रेटिंग: 9/10

