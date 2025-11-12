Acerpure ने लॉन्च किया है 100-inch का Smart TV, इतने रुपये है कीमत

Acerpure ने भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्ट टीवी लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने Nitro Z सीरीज के तहत भारत में 100-inch का QLED TV लॉन्च किया है. ये स्मार्ट टीवी 144Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आता है. इसमें Dolby Vision और HDR10 का सपोर्ट मिलता है. ब्रांड ने बेहतर विजुअल के लिए फिल्म मेकर मोड दिया है.

अगर एक बड़ी स्क्रीन वाला टीवी चाहते हैं, तो इस पर विचार कर सकते हैं. हालांकि, 100-inch का टीवी सामान्य टीवी के मुकाबले महंगा होता है. Acerpure के लेटेस्ट टीवी की बात करें, तो इसमें 400 Nits की पीक ब्राइटनेस मिलती है. आइए जानते हैं इसकी डिटेल्स.

क्या हैं स्पेसिफिकेशन्स?

Acerpure Nitro Z सीरीज के इस टीवी में 100-inch का डिस्प्ले मिलेगा. ये QLED पैनल 144Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट और 400 Nits की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है. इसमें 3GB RAM और 32GB स्टोरेज दिया गया है. गेमिंग के लिए इसमें ऑटो लो लेटेंसी मोड (ALLM), वैरिएबल रिफ्रेश रेट और MEMC जैसे फीचर्स दिए गए हैं.

ये फीचर्स लैग और मोशन ब्लर को कम करते हैं. ऑडियो आउटपुट के लिए कंपनी ने 60W के स्पीकर दिए हैं, जो Dolby Atmos सपोर्ट के साथ आते हैं. ये टीवी Google TV प्लेटफॉर्म पर काम करता है. इसमें गूगल असिस्टेंट वॉयस कंट्रोल फीचर मिलता है. कंपनी इसके साथ 1 साल की वारंटी दे रही है.

डुअल Wi-Fi सपोर्ट वाले इस टीवी में आपको मल्टीपल कनेक्टिविटी ऑप्शन मिलते हैं. कंपनी HDMI, USB और दूसरे कनेक्टिविटी विकल्प देती है. इसके साथ आपको रिमोट मिलता है.

कितनी है कीमत?

Acerpure Nitro Z सीरीज के 100-inch के QLED TV की कीमत 2,59,999 रुपये है. इस टीवी को आप फ्लिपकार्ट से एक्सक्लूसिव खरीद सकते हैं. लॉन्चिंग के मौके पर Acerpure के डायरेक्टर ने बताया कि Acerpure Nitro Z सीरीज सिर्फ एक 100-inch का टीवी नहीं है, बल्कि प्रीमियम होम एंटरटेनमेंट कैटेगरी में पावरफुल और उद्देश्यपूर्ण एंट्री है.

