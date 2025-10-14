scorecardresearch
 

Samsung Galaxy M17 5G की सेल शुरू, 6 साल तक मिलेंगे Android OS के अपडेट

Samsung Galaxy M17 5G स्मार्टफोन की सेल शुरू हो चुकी है. यह एक अफोर्डेबल हैंडसेट है. इसमें बैक पैनल पर ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया है, जिसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा दिया है. इसमें 6 साल तक Android OS के बड़े अपडेट मिलेंगे.

Samsung Galaxy M17 5G में 5000mAh की बैटरी दी गई है. (Photo: samsung.com)
Samsung Galaxy M17 5G में 5000mAh की बैटरी दी गई है. (Photo: samsung.com)

Samsung ने अपने लेटेस्ट स्मार्टफोन की सेल शुरू कर दी है, जिसका नाम Samsung Galaxy M17 5G है. इस स्मार्टफोन को भारत में बीते शनिवार को लॉन्च किया है. यह एक अफोर्डेबल फोन है. इस स्मार्टफोन में कई अच्छे फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स देखने को मिलते हैं. कंपनी ने बताया कि यह No Shake Camera फीचर के साथ आता है. माना जाता है कि पुराने OS के लिए कई फीचर्स का सपोर्ट बंद हो जाता है. 

Samsung Galaxy M17 5G की शुरुआती कीमत 12499 रुपये है, जिसमें 4GB Ram और 128GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है. इसके अलावा 6GB+128GB और 8GB+128GB स्टोरेज वेरिएंट आते हैं, जिनकी कीमत 13,999 रुपये और 15499 रुपये है. इसमें 3 महीने की नो कॉस्ट EMI का भी ऑप्शन मिलता है. इसमें 7.5 mm की स्लिम बॉडी मिलती है.  

Samsung Galaxy M17 5G के स्पेसिफिकेशन्स 

Samsung Galaxy M17 5G में  6.7-inch FHD+ Super AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें 1100 Nits की पीक ब्राइटनेस मिलती है. यह हैंडसेट 6nm Exynos 1330 प्रोसेसर के साथ आता है. सैमसंग का यह मोबाइल Android 15 के साथ One UI 7 पर काम करता है. सिक्योरिटी के लिए इसमें सैमसंग का  Knox Vault दिया है. 

यह भी पढ़ें: Flipkart पर शुरू हुई दिवाली सेल, आधी कीमत पर मिल रहे स्मार्टफोन्स

मिलते हैं AI फीचर 

Samsung Galaxy M17 5G में कई न्यू आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस फीचर मिलते हैं. इसमें सर्कल टू सर्च और रियल टाइम विजुअल इंटरेक्शन के लिए Gemini Live दिया गया है.  इसमें IP54 रेटिंग दी है, जो इसको डस्ट और वॉटर रेसिस्टेंस बनाता है. 

Samsung Galaxy M17 5G में कैमरा सेटअप 

Samsung Galaxy M17 5G में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया है. इसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा दिया है, जो OIS के साथ आता है. इसमें अल्ट्रा वाइड एंगल  लेंस और मैक्रो लेंस दिया है. इसमें 13MP का सेल्फी कैमरा भी है. 

यह भी पढ़ें: Flipkart Sale में आधी कीमत पर बिका ये स्मार्टफोन, अब ऑर्डर हो रहे कैंसिल

Samsung Galaxy M17 5G का OS अपडेट 

सॉफ्टवेयर अपडेट की बात करें तो इसमें 6 साल के लिए OS अपडेट मिलेंगे. 6 साल के लिए सिक्योरिटी अपडेट दिए जाएंगे.इस फोन की थिकनेस 7.5mm है. इसके साथ 5000mAh की बैटरी और 25W का चार्चिंग सपोर्ट मिलेगा. 

