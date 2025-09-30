scorecardresearch
 

Samsung Galaxy S25 FE की सेल शुरू, इतने हजार का मिल रहा डिस्काउंट

Samsung ने इस महीने अपने Galaxy S25 FE को लॉन्च किया था, जो आज से सेल पर आ गया है. स्मार्टफोन Exynos 2400 प्रोसेसर के साथ आता है. इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसका प्राइमरी लेंस 50MP का है. फोन को पावर देने के लिए 4900mAh की बैटरी दी गई है, जो 45W की चार्जिंग सपोर्ट करता है. आइए जानते हैं इसकी डिटेल्स.

Samsung Galaxy S25 FE तीन कॉन्फिग्रेशन में आता है. (Photo: Samsung)
Samsung Galaxy S25 FE की सेल भारत में शुरू हो गई है. कंपनी ने इस फोन की सेल का ऐलान मंगलवार को किया है. ये स्मार्टफोन भारत में 15 सितंबर को लॉन्च हुआ था. हैंडसेट Exynos प्रोसेसर पर काम करता है. डिवाइस तीन स्टोरेज ऑप्शन और तीन नए कलर में आता है. इसमें ब्रांड का लेटेस्ट One UI 8 यूजर इंटरफेस मिलेगा. 

फोन में कई AI फीचर्स भी मिलेंगे. ब्रांड ने गूगल का सर्किल टू सर्च और Gemini Live फीचर भी फोन में दिया है. ये फोन प्रीमियम प्राइस पर आता है. इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है. आइए जानते हैं सैमसंग के इस फोन की कीमत और खास बातें. 

कितनी है कीमत? 

Samsung Galaxy S25 FE को कंपनी ने तीन कॉन्फिग्रेशन में लॉन्च किया है. इसके 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 59,999 रुपये है. वहीं 8GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 65,999 रुपये और 8GB RAM + 512GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 77,999 रुपये है. 

यह भी पढ़ें: Samsung का बंपर ऑफर, फ्री मिलेगा स्मार्ट टीवी, सस्ते में खरीद सकेंगे AC-फ्रिज

कंपनी 5000 रुपये का कैशबैक भी ऑफर कर रही है. ये ऑफर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड पर मिल रहा है. साथ ही कस्टमर्स को 4000 रुपये का डिस्काउंट Samsung Galaxy Buds 3 FE पर मिलेगा. इसके लिए कंज्यूमर्स को दोनों प्रोडक्ट्स साथ खरीदने होंगे. 

क्या हैं स्पेसिफिकेशन्स? 

Samsung Galaxy S25 FE में 6.7-inch का Full-HD+ Dynamic AMOLED डिस्प्ले मिलता है. स्क्रीन 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आती है, जिसकी प्रोटेक्शन के लिए Gorilla Glass Victus+ दिया गया है. स्मार्टफोन Exynos 2400 प्रोसेसर के साथ आता है. 

यह भी पढ़ें: Samsung S24 5G पर 35 हजार रुपये का प्राइस कट, Flipkart पर इस कीमत में मिलेगा

इसमें 8GB RAM मिलता है. फोन तीन स्टोरेज ऑप्शन- 128GB, 256GB और 512GB में आता है. हैंडसेट Android 16 पर बेस्ड One UI 8 पर काम करता है. इसमें 7 साल का ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट मिलेगा. ऑप्टिक्स की बात करें, तो फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. 

इसमें 50MP का मेन लेंस, 8MP का टेलीफोटो लेंस और 12MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलता है. वहीं फ्रंट में कंपनी ने 12MP का सेल्फी कैमरा दिया है. डिवाइस को पावर देने के लिए 4900mAh की बैटरी दी गई है. इसमें 45W की चार्जिंग मिलती है. फोन 15W की वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है.

