scorecardresearch
 

Feedback

Amazon Sale में मिलेंगे साल के बेस्ट ऑफर्स, सस्ते में खरीद पाएंगे फोन, TV और बहुत कुछ

नया स्मार्टफोन खरीदना हो या TV, AC, रेफ्रिजरेटर, आपको आने वाले दिनों में साल की बेस्ट ऑनलाइन डील्स मिलेंगी. हम बात कर रहे हैं Amazon पर आने वाली ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल की, जो 23 सितंबर से शुरू हो रही है. इस सेल में आपको कई प्रोडक्ट्स पर बेहतरीन डिस्काउंट मिलेगा. इसका फायदा उठाकर आप बड़ी बचत कर सकते हैं.

Advertisement
X
Amazon पर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल 23 सितंबर से शुरू होगी. (Photo: Unsplash)
Amazon पर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल 23 सितंबर से शुरू होगी. (Photo: Unsplash)

Amazon पर नई सेल 'ग्रेट इंडियन फेस्टिव' शुरू होने वाली है. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर साल की सबसे बड़ी सेल 23 सितंबर से शुरू होगी. अगर आप प्राइम मेंबर हैं, तो आपको इस सेल का एक्सेस एक दिन पहले मिल जाएगा. इस सेल का फायदा उठाकर आप इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंस और दूसरे प्रोडक्ट्स सस्ते में खरीद सकते हैं. 

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर Amazon Great Indian Festival Sale की माइक्रोसाइट भी लाइव हो गई है. सेल में कई ऑफर्स मिलेंगे, जिन्हें कंपनी ने टीज करना शुरू कर दिया है. हालांकि, ऑफर्स को कंपनी ने अभी रिवील नहीं किया है. सेल में फ्लैट डिस्काउंट, बैंक ऑफर, एक्सचेंज बोनस और EMI का विकल्प मिलेगा. आइए जानते हैं इसकी डिटेल्स.  

मोबाइल फोन्स पर मिलेंगी खास डील्स? 

Amazon ने अभी सिर्फ ऑफर्स को टीज किया है, इन्हें कन्फर्म नहीं किया है. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म 17 सितंबर को स्मार्टफोन्स पर मिलने वाले ऑफर्स को रिवील करेगा. यहां से आप Samsung Galaxy S24 Ultra को अब तक की सबसे कम कीमत पर खरीद पाएंगे. संभव है कि ये फोन आधे से भी कम दाम पर मिले. 

सम्बंधित ख़बरें

Apple iPhone 17 Pro
भारत में महंगा, अमेरिका में 53 हजार रुपये सस्ता है iPhone 17 Pro Max 
Abidur Chowdhury Apple designer
iPhone Air डिजाइन करने वाले आबिदुर चौधरी कौन हैं? क्यों हो रही उनकी चर्चा 
The features of the Apple Watch are saving lives! The iPhone 17 series has also been launched.
iPhone 17 सीरीज समेत Apple इवेंट 2025 में और क्या हुआ लॉन्च, देखें 
The iPhone 17 Series
भारत में iPhone 17 सीरीज लॉन्च, 2 लाख रुपये के पार हुई कीमत, यहां देखें फुल प्राइस लिस्ट 
आईफोन 17 एयर के बारे में जानें
iPhone Air का फर्स्ट लुक: A19 Pro, कीमत ₹1,19,900 

यह भी पढ़ें: अब सिर्फ 10 मिनट में घर पर सामान भिजवा देगा Amazon, ये है तरीका

Advertisement

इसके अलावा आपको iPhone 15 पर अच्छी डील मिलेगी. ये स्मार्टफोन अब तक के बेस्ट ऑफर पर मिलेगा. कंपनी इसे 50 हजार रुपये से कम में बेच सकती है. iPhone और Samsung के अलावा आपको OnePlus 13R, iQOO Neo 10R, Redmi A4, Realme Narzo 80 Lite 5G और दूसरे फोन्स पर डिस्काउंट मिलेगा. 

फ्लैगशिप फोन्स पर डिस्काउंट 

सेल में Samsung Galaxy S25 Ultra 5G, S24 Ultra 5G, Xiaomi 15 Ultra, iQOO 13, iPhone 15, OnePlus 13s, OnePlus 13R जैसे हाई-एंड फोन्स को आप सस्ते में खरीद सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: Amazon पर आ रही 'सबसे बड़ी सेल', डिस्काउंट और ऑफर्स की होगी बरसात

फोन्स ही नहीं आप स्मार्ट टीवी, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप, रेफ्रिजेरट को भी सस्ते में खरीद सकते हैं. इन सभी प्रोडक्ट्स पर फ्लैट डिस्काउंट के साथ ही आपको बैंक ऑफर और एक्सचेंज बोनस भी मिलेगा. ऐमेजॉन की इस सेल में आपको कई प्रोडक्ट्स पर साल की बेस्ट डील्स मिल सकती हैं. 

कंपनी ने साफ किया है कि इस सेल में 40 परसेंट के डिस्काउंट पर स्मार्टफोन मिलेंगे. वहीं इलेट्रॉनिक्स और फैशन प्रोडक्ट्स पर 80 परसेंट तक की छूट मिलेगी. टीवी और दूसरे बड़े होम अप्लायंस को आप 65 फीसदी के डिस्काउंट पर खरीद सकते हैं. सेल से आप Amazon प्रोडक्ट्स को आधी कीमत पर खरीद पाएंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

संबंधित ख़बरें

लेटेस्ट

    Advertisement