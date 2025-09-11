scorecardresearch
 

कौन हैं आबिदुर चौधरी? जिन्होंने डिजाइन किया Apple iPhone Air, कंपनी का सबसे का पतला फोन

Apple iPhone Air लॉन्च से बाद से चर्चा में है. ये कंपनी का सबसे पतला फोन है, जिसे आबिदुर चौधरी ने ऐपल इवेंट में लॉन्च किया. अब फोन के साथ आबिदुर की भी चर्चा हो रही है, जिन्हें इस फोन का डिजाइनर बताया जा रहा है. आबिदुर ऐपल के साथ 2019 से काम कर रहे हैं. इस फोन के डिजाइन में उनका बड़ा रोल बताया जा रहा है.

ऐपल लॉन्च इवेंट में आबिदुर चौधरी ने iPhone Air को पेश किया था. (Photo: LinkedIn/Abidur Chowdhury)
Apple ने अपने लेटेस्ट फोन्स को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max को लॉन्च किया है. ऐपल इवेंट में iPhone Air का डिजाइन काफी चर्चा में रहा. ये ब्रांड का अब तक का सबसे पतला फोन है, जिसे आबिदुर चौधरी ने इंट्रोट्यूस किया. 

फोन लॉन्च होने के बाद से आबिदुर की भी चर्चा हो रही है. iPhone Air की डिजाइनिंग में उनका बड़ा रोल है. आबिदुर चौधरी ऐपल में इंडस्ट्रियल डिजाइनर हैं. लॉन्च इवेंट में उन्होंने बताया कि इस फोन को बनाते हुए उनका उद्देश्य एक ऐसा iPhone बनाना था, जो फ्यूचर का लगे. 

उन्होंने कहा, 'ये सबसे पतला iPhone है, जो प्रो पावर के साथ आता है. ये ऐसा विरोधाभास है जिस पर भरोसा करना मुश्किल लगता है.' दरअसल, iPhone Air में A19 Pro प्रोसेसर दिया गया है. एक पतले फोन में कंपनी का सबसे पावरफुल मोबाइल प्रोसेसर देना, एक बड़ी चुनौती है. यही वजह है कि आबिदुर ने इसे विरोधाभास कहा. 

कौन हैं आबिदुर चौधरी? 

आबिदुर का जन्म लंदन में हुआ. वो एक इंडस्ट्रियल डिजाइन के तौर पर ऐपल के साथ काम कर रहे हैं. फिलहाल आबिदुर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में ऐपल के साथ काम करते हैं. उन्होंने अपने बारे में ऐपल की वेबसाइट पर बताया है, 'मेरा जन्म और पालन पोषण लंदन में हुआ है. अब मैं बतौर डिजाइनर सैन फ्रांसिस्को में काम कर रहा हूं.'

उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें प्रॉब्लम्स को हल करना अच्छा लगता है. आबिदुर की मानें, तो उन्हें ऐसे प्रोडक्ट्स डिजाइन करना पसंद है, जिसके बिना लोग रह ना सकें. चौधरी ने अपनी बैचलर डिग्री प्रोडक्ट डिजाइनिंग और टेक्नोलॉजी में UK के Loughborough University से की है. 

उन्होंने इंडस्ट्रियल डिजाइन इंटर्न के तौर पर अपने करियर की शुरुआत कैम्ब्रिज कंसल्टेंट्स और कर्वेंटा जैसे फर्म से की थी. आबिदुर की LinkedIn प्रोफाइल के मुताबिक, उन्होंने Layer Design के साथ इंडस्ट्रियल डिजाइन के तौर पर काम किया. जनवरी 2019 में उन्होंने ऐपल के साथ अपना सफर शुरू किया था. 

iPhone Air में क्या है खास? 

Apple iPhone Air कंपनी का अब तक का सबसे पतला फोन है, जिसकी मोटाई महज 5.5mm है. इसमें 48MP का सिंगल रियर और 18MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. डिवाइस 6.5-inch के OLED पैनल के साथ आता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है. इसमें ProMotion डिस्प्ले दिया गया है. हैंडसेट A19 Pro प्रोसेसर पर काम करता है.

