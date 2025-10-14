Prestige Air Flip Air Fryer Review: हेल्दी कुकिंग के लिए अच्छा ऑप्शन, लेकिन प्राइस है प्रीमियम

हेल्दी कुकिंग हर किसी की जरूरत है और जरूरी भी है. पिछले कुछ वक्त से ऑयल फ्री कुकिंग का ट्रेंड भी चल गया है. हर कोई अपने लिए हेल्दी और बिना तेल का खाना चाहता है. इसकी वजह से एयर फ्रायर काफी पॉपुलर हुए हैं. कई लोगों को ये भी लगता है कि एयर फ्रायर और माइक्रोवेव ओवन एक जैसे हैं, लेकिन ये माइक्रोवेव ओवन से काफी अलग हैं.

ये गर्म हवा की मदद से खाना को पकाता है. पिछले कुछ दिनों से हम Prestige Air Flip एयर फ्रायर को इस्तेमाल कर रहे हैं. ये दो तरीके से काम करता है. आप इसे एयर फ्रायर और ग्रिलर दोनों की तरह यूज कर सकते हैं. आइए जानते हैं ये प्रोडक्ट किन लोगों के लिए बना है और क्या आपको इसके लिए पैसे खर्च करने चाहिए.

डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी

Prestige Air Flip 4.5L का डिजाइन काफी स्लीक और मॉडर्न है. ये देखने में किसी दूसरे एयर फ्रायर जैसा है, लेकिन ज्यादा प्रीमियम लगता है. ये मैट ब्लैक फिनिश में आता है, जिसकी बास्केट ट्रांसपैरेंट है. इसमें टच कंट्रोल मिलते हैं, जो कई प्रीसेट ऑप्शन्स के साथ आते हैं.

इसकी क्षमता 4.5 लीटर की है, जो इसे 3 से 4 लोगों के परिवार के लिए बेहतरीन ऑप्शन बनाता है. ट्रांसपैरेंट डिजाइन और ग्लास फिनिश की वजह से इसे साफ रखना ज्यादा आसान है.

Prestige ने इसमें 360 डिग्री एयर सर्कुलेशन टेक्नोलॉजी दी है. इसकी मदद से खाना हर तरफ से मिलने वाली गर्मी से पकता है. ये गर्म हवा खाने को क्रिस्पी बनाती है. यानी आपको बिना तेल के ही डीप फ्राई का मजा मिलेगा. आप टेम्परेचर को 80 डिग्री सेल्सियस से लेकर 200 डिग्री सेल्सियस तक सेट कर सकते हैं.

इसमें आपको मैन्युअली टाइम और टेम्परेचर सेट करने का विकल्प मिलता है. हालांकि, आपको कई प्रीसेट मोड्स मिलेंगे, जिसकी वजह से मैन्युअल सेटअप की जरूरत कम पड़ती है. इसमें आप फ्रेंच फ्राइज से लेकर समोसा तक पका सकते हैं. ये सब कुछ हेल्दी होगा. अच्छी बात है कि इसमें ग्रिलर भी मिलता है.

ग्रिलर की मदद से आप बेहतरीन डिश तैयार कर सकते हैं. इसके लिए एयर फ्रायर में एक सिस्टम दिया गया है. इस सिस्टम की मदद से एयर फ्रायर फ्लिप होकर ग्रिलर बन जाता है. जैसे ही आप इस फ्लिप बटन को ऑन करेंगे, आपको इसमें ग्रिलिंग का मजा मिलेगा.

टच पैनल रिस्पॉन्सिव है और इसे इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है. आपको अपने पसंद का प्रीसेट मोड चुनना होगा. फैन का शोर सामान्य एयर फ्रायर्स जैसा ही है. डिवाइस ऑटो क ट-ऑफ फीचर के साथ आता है, जिसकी वजह से खाना बहुत ज्यादा पकता नहीं है. ये 1500W की पावर के साथ आता है, जो इसे रेगुलर यूज के लिए परफेक्ट बनाता है.

बॉटम लाइन

Prestige Air Flip एक छोटी फैमिली के लिए बेस्ट ऑप्शन है. हालांकि, ये प्रीमियम प्राइस पर आता है, जिसकी वजह इसमें मिलने वाला डुअल मोड है. यानी आप इसे ग्रिलर और एयर फ्रायर दोनों की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें 360 डिग्री एयर सर्कुलेशन मिलता है. कई सारे प्रीसेट मोड्स की वजह से ये डिवाइस एक परफेक्ट ऑप्शन बन जाता है.

हालांकि, इसकी कीमत कई लोगों को ज्यादा लग सकती है. इसका प्राइज 12,499 रुपये है, जो कई लोगों के बजट से बाहर हो जाता है. मार्केट में ज्यादातर एयर फ्रायर्स के मुकाबले ये प्रीमियम प्राइस पॉइंट पर आता है. अगर आप एक भरोसेमंद और हेल्दी कुकिंग डिवाइस ढूंढ रहे हैं, तो Prestige Air Flip Air Fryer (4.5L) को चुन सकते हैं.

आज तक रेटिंग- 9/10

