भारत में लॉन्च हुआ Vivo X80 Pro, 80 हजार रुपये है कीमत, जानिए क्या हैं फीचर्स

Vivo X80 5G series को भारत में लॉन्च कर दिया गया है. नए Vivo स्मार्टफोन में फ्लैगशिप चिपसेट और 120Hz डिस्प्ले दिया गया है. ये 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है. कंपनी की ये स्मार्टफोन सीरीज बेहतर फोटोग्राफी और वीडियो शूटिंग के लिए जानी जाती है.

Vivo X80 और Vivo X80 Pro की कीमत

Vivo X80 Pro की कीमत भारत में 79,999 रुपये रखी गई है. ये कीमत इसके एकमात्र मॉडल के लिए है. इसमें 12GB रैम के साथ 256GB की मेमोरी दी गई है. Vivo X80 के 8GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 54,999 रुपये रखी गई है. इसके दूसरे वैरिएंट में 12GB रैम के साथ 256GB स्टोरेज दिया गया है. इसकी कीमत 59,999 रुपये रखी गई है.

दोनों डिवाइस की सेल 25 मई से शुरू होगी. इस सीरीज को ई-कॉमर्स साइट Flipkart के जरिए बेचा जाएगा. इसके अलावा कस्टमर्स इसे Vivo India e-store और सभी पार्टनर रिटेल स्टोर्स के जरिए खरीद सकते हैं. अभी इन हैंडसेट्स को प्री-बुक करने पर HDFC बैंक कार्ड यूजर्स 7,000 रुपये का डिस्काउंट दिया जाएगा.

Vivo X80 के स्पेसिफिकेशन्स

Vivo X80 में 6.78-इंच की Full HD+ AMOLED स्क्रीन दी गई है. इसका रिफ्रेश रेट 120Hz का है. इस डिवाइस के रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है. इसका प्राइमरी कैमरा 50-मेगापिक्सल का है. इसके साथ 12-मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा और 12-मेगापिक्सल का पोट्रेट सेंसर दिया गया है. फोन के फ्रंट में सेल्फी के लिए 32-मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है.

ये भी पढ़ें:- OnePlus का अफोर्डेबल फोन Ace Racing Edition लॉन्च, दिया गया है 64-MP का कैमरा, जानें कीमत-फीचर्स

इस फोन में कंपनी ने MediaTek Dimensity 9000 चिपसेट दिया है. ये Android 12 out of the box पर काम करता है. इसमें 4,500mAh की बैटरी 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ दी गई है.

Vivo X80 Pro के स्पेसिफिकेशन्स

इस सीरीज का ये हाई-एंड वर्जन है. इसमें Qualcomm Snapdragon 8 gen 1 चिपसेट दिया गया है. इसमें 6.78-इंच QHD+ पैनल 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ दिया गया है. फोटोग्राफी के लिए इस फोन के रियर में क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है.

इसमें Samsung ISOCELL GNV प्राइमरी सेंसर दिया गया है. इसके अलावा 48-मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड सेंसर, एक 12-मेगापिक्सल सेंसर और एक 8-मेगापिक्सल का पेरिस्कोप कैमरा दिया गया है. इस फोन में 4,700mAh की बैटरी 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ दी गई है.