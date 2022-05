Amazon आपको दे रहा है इनाम जीतने का बढ़िया मौका, जानिए क्या है पूरा तरीका

Amazon Pay Balance में आज यानी 18 मई 2022 को आप इनाम जीत सकते हैं. इसके लिए आपको Amazon Quiz में हिस्सा लेना होगा. Amazon Quiz का आयोजन हर रोज किया जाता है. इसमें रोज इनाम की राशि अलग-अलग होती है.

आज के Amazon Quiz में हिस्सा लेकर आप 5 हजार रुपये जीत सकते हैं. इसके लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देने होंगे. इस क्विज के विनर का फैसला लकी ड्रॉ के जरिए किया जाता है. आज के विनर की घोषणा कल की जाएगी.

अगर आप लकी विनर बनते हैं तो आपके Amazon Pay Balance में इनाम दिया जाएगा. इस क्विज को खेलने के लिए आपको अपने स्मार्टफोन पर ऐमेजॉन ऐप डाउनलोड करना होगा. इसे आप गूगल प्ले स्टोर या ऐपल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं.

ऐप डाउनलोड हो जाने के बाद इसमें लॉगिन कर लें. इसके बाद आपको Amazon ऐप के फन सेक्शन में जाना होगा. फन सेक्शन में जाने के बाद आपको डेली क्विज सेक्शन में जाना होगा. यहां पर आपको उन सवालों के सही जवाब के बारे में बता रहे हैं जिन्हें देकर आप इनाम जीतने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे.

1. Which organisation manufactures India's home-grown small aircraft Hansa-3?

जवाब- NAL

2. In February 2022, which team played their 1,000th ODI match, becoming the first team to do so?

जवाब- India

3. Which Indian company announced forming a JV with Foxconn to manufacture semiconductors in India?

जवाब- Vedanta

4. Who among these actors voiced this character in the Marvel Cinematic Universe?

जवाब- Vin Diesel

5. Who was the founder of this company?

जवाब- Ole Kirk Christiansen