Samsung की सबसे पावरफुल स्मार्टफोन सीरीज Galaxy S22 भारत में लॉन्च, जानें कीमत और फीचर्स

Samsung ने आज अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन Samsung S22 सीरीज को भारत में लॉन्च कर दिया है. इस फ्लैगशिप सीरीज में Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ और Galaxy S22 Ultra शामिल हैं.

Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ और Galaxy S22 Ultra की भारत में कीमत

Samsung Galaxy S22 के 128GB स्टोरेज वैरिएंट की कीमत 72,999 रुपये रखी गई है. जबकि इसके 256GB स्टोरेज वैरिएंट की कीमत 76,999 रुपये रखी गई है. Samsung Galaxy S22 Plus की बात करें तो इसके 128GB स्टोरेज वैरिएंट की कीमत 84,999 रुपये है. इसके 256GB स्टोरेज वैरिएंट की कीमत 88,999 रुपये है. चारों मॉडल्स में 8GB रैम दिया गया है.

Samsung Galaxy S22 Plus Ultra के 256GB स्टोरेज वैरिएंट की कीमत 1,09,999 रुपये रखी गई है. S22 Plus Ultra के 512GB स्टोरेज वैरिएंट की कीमत 1,18,999 रुपये रखी गई है. Samsung Galaxy S22 Plus Ultra के दोनों स्टोरेज वैरिएंट में 12GB रैम दिया गया है.

Samsung Galaxy S22 और Galaxy S22+ के स्पेसिफिकेशन्स

Samsung Galaxy S22 और Galaxy S22+ में फोटोग्राफी के लिए 50MP का मेन कैमरा दिया गया है. इसके साथ 12MP का अल्ट्रावाइड सेंसर और एक 10MP का टेलीफोटो लेंस दिया गया है. फोन के फ्रंट में सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 10MP का कैमरा दिया गया है.

दोनों ही स्मार्टफोन्स में Snapdragon 8 Gen 1 चिपसेट दिया गया है. Samsung Galaxy S22 और Galaxy S22+ में Ultrasonic फिंगरप्रिंट सेंसर और 120Hz का रिफ्रेश रेट सपोर्ट दिया गया है. Samsung Galaxy S22 में 6.1-इंच की AMOLED स्क्रीन दी गई है जबकि S22 Plus 6.6-इंच AMOLED डिस्प्ले के साथ पेश किया गया है.

S22 में 3700mAh की बैटरी जबकि S22+ में 4500mAh की बैटरी 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ दी गई है. ये स्मार्टफोन्स 15W वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करते हैं. इसमें Android 12 बेस्ड One UI 4.1 आउट-ऑफ-द-बॉक्स दिया गया है.

Samsung Galaxy S22 Ultra के स्पेसिफिकेशन्स

Samsung Galaxy S22 Ultra स्मार्टफोन S22 सीरीज का टॉप-एंड मॉडल है. इसमें भी Snapdragon 8 Gen 1 प्रोसेसर दिया गया है. इस फोन में 6.8-इंच QHD+ Dynamic AMOLED 2X पैनल 120Hz रिफ्रेश रेट और 240Hz टच सैंपलिंग रेट के साथ दिया गया है.

Galaxy S22 Ultra में S-Pen के लिए डेडिकेटेड पॉकेट भी दिया गया है और ये ज्यादा पावरफुल कैमरा सेटअप के साथ आता है. इसमें 108-मेगापिक्सल का वाइड कैमरा दिया गया है. इसके साथ 12-मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा और 10-मेगापिक्सल के दो टेलीफोटो लेंस दिए गए हैं. फ्रंट में सेल्फी के लिए इसमें 40-मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है. फोन में 5,000mAh की बैटरी दी गई है.