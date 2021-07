Tokyo Olympics 2020 Live Updates: आतिशबाजी के बीच टोक्यो ओलंपिक का आगाज

एक साल के लंबे इंतजार के बाद आज टोक्यो ओलंपिक का आगाज हो गया है. ओलंपिक में शामिल हो रहे एथलीटों ने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कई बाधाओं को पार किया है. हालात कठिन होने पर भी उन्होंने अपने सपने को कभी नहीं छोड़ा.

The time has finally arrived.



The athletes have overcome many obstacles to reach this moment. Even when things were hard, they never gave up on their dream.



Now, the @Tokyo2020 #OpeningCeremony begins...#StrongerTogether | #Olympics pic.twitter.com/GpmB5fLqk6