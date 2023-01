Australian Open: सानिया-बोपन्ना की जोड़ी का धमाका, मिक्स्ड डबल्स के फाइनल में पहुंची

अपने करियर का अंतिम ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खेल रहीं सानिया मिर्जा ने हमवतन रोहन बोपन्ना के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मिश्रित युगल फाइनल में जगह बनाई. अब उनकी नजरें सातवें मेजर खिताब पर टिकी हैं.

गैरवरीय भारतीय जोड़ी ने एक घंटे और 52 मिनट चले सेमीफाइनल में डिसायर क्रॉसिक (अमेरिका) और नील स्कूपस्की (ब्रिटेन) की तीसरी वरीय जोड़ी को कड़े मुकाबले में 7-6(5) 6-7(5) 10-6 से हराया.

इससे पहले रोहन बोपन्ना और सानिया मिर्जा को येलेना ओस्टापेंको और डेविड वेगा हर्नांडिज पर वॉकओवर मिला था, जिससे यह जोड़ी सेमीफाइनल में पहुंची थी.

Ohhhh, here we go! @MirzaSania and @rohanbopanna 🇮🇳 have got the BREAK and will serve for a place in the Mixed Doubles final!#AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/hEg5Fb44oj