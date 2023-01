Novak Djokovic: नोवाक जोकोविच को उकसा रहे थे नशे में धुत फैन्स, अंपायर ने लिया ये एक्शन

कोराना संबंधित मुद्दों को लेकर पिछले साल ऑस्ट्रेलियाई ओपन से बाहर रहने वाले नोवाक जोकोविच को अबकी बार इस टूर्नामेंट में भाग लेने की अनुमति मिली थी. अब नोवाक जोकोविच आस्ट्रेलियाई ओपन 2023 के तीसरे दौर में पहुंच भी चुके हैं. दूसरे राउंड में नौ बार के ऑस्ट्रेलियाई ओपन चैम्पियन नोवाक जोकोविच ने 191वीं रैंकिंग के इंजो कुआकौड को 6-1, 6-7(5), 6-2, 6-0 से मात दी थी.

चौथी सीड नोवाक जोकोविच का सामना अगले दौर में ग्रिगोर दिमित्रोव से होना है. मैच के दौरान नोवाक जोकोविच को कुछ दर्शकों ने लगातार उकसाने का प्रयास किया जिसने इस सर्बियाई खिलाड़ी के गेमप्ले को प्रभावित किया. स्थिति तब गर्म हो गई जब नोवाक जोकोविच ने अंपायर से इसे लेकर शिकायत कर दी.

नोवाक जोकोविच को अंपायर से यह कहते हुए सुना जा सकता है, 'इस आदमी ने ज्यादा शराब पी रखी है. पहले प्वाइंट से वह मुझे उत्तेजित कर रहा है. वह यहां टेनिस देखने नहीं आया है, वह बस मेरे दिमाग में आना चाहता है, आपने उसे कम से कम 10 बार सुना, मैंने उसे 50 बार सुना. आप इसके बारे में क्या करने जा रहे हैं? उसे स्टेडियम से बाहर निकालो.'

"The guy's 𝐝𝐫𝐮𝐧𝐤 𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐟 𝐡𝐢𝐬 𝐦𝐢𝐧𝐝... he's not here to watch tennis!"



