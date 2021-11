T20 WC: जिता कर चल दिए... T20 में ‘कैप्टन’ कोहली को जीत वाली विदाई, फैंस भावुक

Virat Kohli: टी-20 वर्ल्डकप में भारत ने सोमवार को अपना आखिरी मैच खेला और नामीबिया के खिलाफ जीत हासिल की. विराट कोहली का टी-20 फॉर्मेट में बतौर कप्तान ये आखिरी मैच था, जिसमें उन्हें जीत हासिल की. भारतीय टीम ने भले ही टी-20 वर्ल्ड कप ना जीता हो लेकिन इस पल पर विराट कोहली के फैंस भावुक हुए और ट्विटर पर अपनी भावनाओं को व्यक्त किया.

नामीबिया के खिलाफ मैच जीतने के बाद कप्तान विराट कोहली ने कहा कि टाइम मैनेजमेंट को सही करने का यही वक्त था, हमने पिछले 6-7 साल में बेहतरीन काम किया है. भले ही इस वर्ल्डकप में ना जीते हो लेकिन टीम के इस ग्रुप ने शानदार काम किया है और एक-दूसरे का साथ दिया है. जिस तरह से हमने आखिरी तीन मैच खेले हैं, वो शानदार रहे और हम वैसे ही खेलते हैं.

विराट कोहली ने कहा कि शुरुआती 2 मैच में हम बहादुरी से नहीं खेले, इसी वजह से आगे हमारा सफर मुश्किल हुआ. विराट कोहली ने रवि शास्त्री समेत अन्य सपोर्टिंग स्टाफ की भी बात की और कहा कि उन्होंने शानदार काम किया. वह हमारे इस बड़े परिवार का हिस्सा ही हैं, जो हमेशा साथ रहे.

टी-20 इंटरनेशनल में भारतीय टीम के कप्तान (8.11.2021)

• महेंद्र सिंह धोनी- 72 मैच, 41 जीत, 28 हार

• विराट कोहली- 50 मैच, 30 जीत, 16 हार

• रोहित शर्मा- 19 मैच, 15 जीत, 4 हार

टी-20 वर्ल्डकप 2021 में भारतीय टीम का सफर



टीम इंडिया ने टी-20 वर्ल्डकप में अपनी शुरुआत बेहतर नहीं की थी, इसी वजह से आज उसे वर्ल्डकप से बाहर होना पड़ा. पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम की करारी हार हुई और दशकों से चला आ रहा सिलसिला टूट गया. विराट कोहली किसी भी वर्ल्डकप में पाकिस्तान के हाथों हारने वाले पहले भारतीय कप्तान बने. पाकिस्तान के बाद भारतीय टीम को न्यूजीलैंड ने भी बड़े अंतर से हराया. जिसके बाद वर्ल्डकप में वापसी मुश्किल हो गई.



• पाकिस्तान- 10 विकेट से हार

• न्यूजीलैंड- 8 विकेट से हार

• अफगानिस्तान- 66 रनों से जीत

• स्कॉटलैंड- 8 विकेट से जीत

• नामीबिया- 9 विकेट से जीत



भावुक हुए विराट कोहली के फैंस



विराट कोहली सिर्फ मौजूदा ही नहीं बल्कि क्रिकेट इतिहास के सबसे बड़े बल्लेबाजों में से एक हैं. पिछले 6-7 साल से वही हर फॉर्मेट में भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे हैं. अब जब विराट कोहली टी-20 फॉर्मेट में कप्तानी छोड़ चुके हैं, तब विदाई वाले इस मैच में हर कोई भावुक हो गया. सोशल मीडिया पर फैंस ने विराट को विदाई दी.

Aye #CaptainLeaderLegend @imVkohli Thanks for the wins, the fire, the fitness in #TeamIndia For your records in every format & for firing up a cricket impassioned us. For the brickbats on the chin for the team but for sharing credit when the bouquets came. Now play on #GOAT ❤️🙏 pic.twitter.com/ME7Iliw8Ii — Suniel Shetty (@SunielVShetty) November 8, 2021

Thank You, Virat Kohli for amazing and beautiful memories which you have given us under his T20I Captaincy for India. Never forget your brilliant Innings As Captain likes of 70* v WI, 94* v WI, 72* vs AUS. Once again Thank You King Kohli. - The Legend. pic.twitter.com/fYDbvf59ZX — CricketMAN2 (@man4_cricket) November 8, 2021

What a picture this is, Virat Kohli the legend. ❤️ pic.twitter.com/F0cgrwiDe9 — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 8, 2021

Virat Kohli as a captain in T20I:



Matches - 50

Win - 32

Lose - 16



- Only Asian captain to win T20 series in SENA.



Thank you, Captain Kohli in T20. pic.twitter.com/rpXPnXkX5K November 8, 2021



बॉलीवुड स्टार सुनील शेट्टी, चेन्नई सुपर किंग्स समेत अन्य बड़े अकाउंट्स की ओर से भी विराट कोहली को शानदार और भावुक कर देने वाली विदाई दी गई. बतौर कप्तान विराट कोहली ने 50 टी-20 मैच में कप्तानी की. खास बात ये रही कि नामीबिया के खिलाफ ही कप्तान के रूप में उनका 50वां और आखिरी टी-20 मैच था.