T20 WC: ‘सेमीफाइनल में पहुंची इंडिया तो मिलेगी फ्री चाय’, MBA चायवाले का ऐलान

T20 WC: टी-20 वर्ल्डकप में एक बार फिर टीम इंडिया के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद जागने लगी है. भारत ने शुरुआती दो मैच गंवाने के बाद जबरदस्त वापसी की और अब दोनों मैच बड़े अंतर से जीत लिए. टीम इंडिया के इसी प्रदर्शन से खुश होकर MBA चायवाला के प्रफुल ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है.



शुक्रवार को भारत-स्कॉटलैंड के बीच जारी मैच के दौरान प्रफुल ने ट्वीट किया कि अगर भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाती है, तो MBA चायवाला के देशभर में मौजूद हर आउटलेट पर फ्री चाय दी जाएगी.



प्रफुल के इस ट्वीट के नीचे जब लोगों ने लिखा कि वह इसे सेव कर रहे हैं, तब प्रफुल ने कहा कि फ्रेम भी करवा लो.

Free CHAI at all @mbachaiwalaind outlets across India, if India reaches to Semi Final ☺️