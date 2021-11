T20 WC, Pak Vs Aus: PAK की हार पर इमरान का आया ये रिएक्शन, Ex-Wife रेहम बोलीं- आपको FINAL देखने की जिद नहीं करनी थी

T20 WC, Pak Vs Aus: टी-20 वर्ल्डकप के फाइनल में पहुंचने में पाकिस्तान की टीम नाकाम रही है. गुरुवार को खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को एक रोमांचक मैच में मात दी. सेमीफाइनल में हार के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का बयान भी आया. इमरान खान ने कहा कि बाबर आजम और उनकी टीम कैसा महसूस कर रही होगी, वो जानते हैं लेकिन अपने खेल पर उन्हें गर्व करना चाहिए.



पाकिस्तान की हार के बाद प्रधानमंत्री इमरान खान ने ट्वीट किया, ‘बाबर आजम और उनकी टीम के लिए... मैं जानता हूं कि आप सभी इस वक्त कैसा महसूस कर रहे होंगे क्योंकि क्रिकेट फील्ड पर इस तरह की निराशाओं का सामना मैंने भी किया है. लेकिन आपने जिस तरह का क्रिकेट खेला है और जो अपनी जीत में जो विनम्रता दिखाई है, उसपर आपको गर्व होना चाहिए. बधाई हो टीम ऑस्ट्रेलिया.

To Babar Azam & the team: I know exactly how all of you are feeling right now bec I have faced similar disappointments on the cricket field. But you shd all be proud of the quality of cricket you played & the humility you showed in your wins. Congratulations Team Australia.