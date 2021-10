T20 WC: ओपनिंग मैच में होस्ट ओमान का कमाल, 10 विकेट से PNG को हराया

T20 WC: टी-20 वर्ल्डकप 2021 का आगाज रविवार को को-होस्ट ओमान और पापुआ न्यू गिनी (PNG) के बीच खेला गया. इस ओपनिंग मैच में ओमान ने शानदार 10 विकेट से जीत दर्ज की और 14वें ओवर में ही 130 के टारगेट को छू लिया. ओमान के कप्तान जीशान मकसूद ने शानदार बॉलिंग की और चार विकेट लिए, वही इस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे.

ओमान ने इस मैच में टॉस जीता था और फील्डिंग का फैसला किया था. ये फैसला सही साबित हुआ, पहले ही ओवर में PNG का झटका लग गया. PNG के दोनों ओपनर बिना खाता खोले आउट हो गए, हालांकि इसके बाद कप्तान असद वला ने शानदार अर्धशतक जड़ा. PNG का ये पहला वर्ल्डकप है, पहले ही मैच में टीम के सिर्फ 3 बल्लेबाजों ने दहाई का आंकड़ा पार किया.

