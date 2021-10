T20 WC, Aus Vs SA: साउथ अफ्रीका को हराने में ऑस्ट्रेलिया के छूटे पसीने, 2 बॉल रहते जीता मैच

T20 WC, Aus Vs SA:टी-20 वर्ल्डकप के सुपर-12 राउंड के पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका का मात दे दी है. कम स्कोर वाले इस मैच में भी ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए संघर्ष करना पड़ा और आखिरी ओवर में जाकर 5 विकेट की जीत नसीब हो पाई. मार्कस स्टोइनस ने आखिर में तेज़ी से बैटिंग की, जिसके दम पर ऑस्ट्रेलिया दो बॉल पहले ही जीत गई.



इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग की थी, ये फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ. साउथ अफ्रीका को शुरुआत से ही झटके लगे और ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स ने पूरा तहलका मचा दिया. साउथ अफ्रीका ने 100 रन के भीतर ही अपने सात विकेट गंवा दिए थे. अंत में साउथ अफ्रीका की टीम ने कुल 118 रन बनाए.

Australia start off their #T20WorldCup 2021 campaign in style 💥#AUSvSA | https://t.co/SGLZbYpGoo pic.twitter.com/7KA89VGbCw