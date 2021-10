T20 World Cup: साउथ अफ्रीका छोड़ आए कैम्फर ने आयरलैंड के लिए किया 'धमाका'

टी20 वर्ल्ड कप के पहले राउंड के तीसरे मैच में एक ऐसा धमाका देखने को मिला, जो अक्सर नहीं देखे जाते. एक के बाद एक लगातार तीन गेंदों पर विकेट चटकाने के कई उदाहरण हैं, लेकिन चार गेंदों पर चार विकेट झटकने का करिश्मा कम ही गेंदबाजों ने किया है. अबु धाबी में सोमवार को आयरलैंड के ऑलराउंडर कर्टिस कैम्फर ने यह कारनामा कर दिखाया है.

दक्षिण अफ्रीका में जन्मे 22 साल के कैम्फर अब एक ऐसे क्लब में शामिल हो गए हैं, जिसमें इससे पहले दो ही नाम थे. अब राशिद खान और लसिथ मलिंग के बाद कैम्फर का नाम भी जुड़ गया है. यानी टी20 इंटरनेशनल में 4 गेंदों में 4 विकेट लेने वाले कैम्फर अब तीसरे गेंदबाज बन गए हैं.

Curtis Campher has four in four 👏



☝️ Colin Ackermann

☝️ Ryan ten Doeschate

☝️ Scott Edwards

☝️ Roelof van der Merwe#T20WorldCup | #IREvNED | https://t.co/TRm5wxuxrO pic.twitter.com/1HvjCUNR38