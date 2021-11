T20 WC: विराट कोहली के सपोर्ट में आए राहुल गांधी, कहा- नफरत से भरे हुए लोगों को माफ दो

Virat Kohli, Rahul Gandhi: टी-20 वर्ल्डकप में भारत की लगातार हुई दो हार के बाद हाहाकार मचा है. कप्तान विराट कोहली को सोशल मीडिया पर निशाने पर लिया जा रहा है, उनके परिवार को धमकियां दी जा रही हैं. ऐसे में अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कप्तान विराट कोहली का समर्थन किया है.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए विराट कोहली से अपील की है कि ये सभी लोग (ट्रोलर्स) नफरत से भरे हुए हैं, जिन्हें कोई प्यार नहीं देता है. इन्हें माफ कर दें. आप टीम को बचाएं.

Dear Virat, These people are filled with hate because nobody gives them any love. Forgive them. Protect the team.

बता दें कि हाल ही में जब पाकिस्तान से हार के बाद मोहम्मद शमी को निशाना बनाया गया था, तब भी राहुल गांधी ने उनका समर्थन किया था. राहुल गांधी ने भी मोहम्मद शमी से कहा था कि ऐसे नफरती लोगों को माफ कर दें, क्योंकि इन्हें कोई प्यार नहीं देता है.

Mohammad #Shami we are all with you.



These people are filled with hate because nobody gives them any love. Forgive them.