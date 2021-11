'कैच नहीं तुमने वर्ल्ड कप ड्रॉप कर दिया', भयानक ट्रोल हुए पाकिस्तान के हसन अली

साल 1999 में साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबले में सलामी बल्लेबाज हर्शल गिब्स ने ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव वॉ का बेहद आसान सा कैच छोड़ दिया था. इसके बाद स्टीव ने गिब्स को कहा था कि तुमने कैच नहीं विश्व कप हाथ से छोड़ा है. वाकई ऐसा ही हुआ और सेमीफाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला टाई हुआ और ग्रुप मैच जीतने के चलते ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंचा और पाकिस्तान को हराकर विश्व कप जीता.

हालांकि कई सालों बाद ये खुलासा हुआ कि स्टीव ने गिब्स को ऐसा कुछ नहीं कहा था लेकिन ये किस्सा आज भी क्रिकेट के सबसे मशहूर किस्सों में शुमार है. पाकिस्तान के हसन अली को टी20 विश्व कप मुकाबले में काफी हद तक हर्शल गिब्स जैसा ही फील हो रहा होगा क्योंकि मैथ्यू वेड ने हसन के कैच छोड़ने के बाद जो किया, उससे पाकिस्तान की पूरी आवाम के होश उड़ गए.

टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया को 10 गेंदों पर 20 रनों की दरकार थी. शाहीन अफरीदी मैथ्यू वेड को गेंद फेंक कर रहे थे और उन्होंने लेग साइड में गेंद को उछाल दिया. हसन अली भागते हुए आए और गेंद के पास पहुंच आए हालांकि गेंद उनके हाथ से छिटक गई. पाकिस्तान का फील्डिंग स्टैंडर्ड पिछले कुछ सालों में सुधरा है ऐसे में सबको हसन अली से इस कैच के पकड़ने की उम्मीद थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वेड ने पूरा फायदा उठाते हुए 3 छक्के मारकर मैच खत्म कर दिया.

जाहिर है, इसके बाद हसन अली ट्रोल होने लगे. उन्होंने 4 ओवरों में 44 रन दिए और वेड का कैच भी छोड़ा. ट्विटर पर कुछ फैंस ने उनके खूब मजे लिए वही कुछ ऐसे थे जो उन्हें सपोर्ट भी कर रहे थे.

Pak brothers be like : #HasanAli U cheater , kithne paisa le liya Australia se...🤣

U have just dropped our #T20WorldCup pic.twitter.com/oO9wXrFJx6 — Dravidian 👽 (@Shekhar_the_one) November 11, 2021





Pakistani fans waiting for Hassan Ali back home #PAKvAUS pic.twitter.com/NgcavqXcVq — Farzan Tufail 🇵🇸 (@Farzantufail786) November 11, 2021

Me running into Hassan Ali anywhere in Lahore pic.twitter.com/0huLcq3xYJ — Jasir Shahbaz (@LahoreMarquez) November 11, 2021

गौरतलब है कि पाकिस्तान विश्व कप में ज्यादातर मैचों में ऑस्ट्रेलिया से जीत नहीं पाया है. ऑस्ट्रेलिया ने साल 1987 के एकदिवसीय विश्व कप में पाकिस्तान को सेमीफाइनल में हराया था. उसके बाद साल 1999 में एकदिवसीय विश्व कप के फाइनल में लॉर्ड्स में हराया. इसके बाद साल 2010 के टी-20 विश्व कप के सेमीफ़ाइनल और साल 2015 के एकदिवसीय विश्व कप के क्वॉर्टर फाइनल में भी पाकिस्तान को हराया था. इस बार पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को हराने के काफी करीब पहुंच चुका था लेकिन एक कैच ने पाकिस्तान के वक्त और हालात बदल दिए.