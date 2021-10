T20 WC, PAK Vs NZ:‘आज सारा मसला हल हो जाएगा’, न्यूजीलैंड-PAK मैच पर मीम्स की बाढ़

T20 WC, PAK Vs NZ: टी-20 वर्ल्डकप में मंगलवार को एक खास मैच है, ग्रुप-2 के इस मुकाबले में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मुकाबला है. पाकिस्तान ने अपने पहले मैच में भारत को हराया था, जबकि सुपर-12 राउंड में न्यूजीलैंड का ये पहला मैच है. खास बात ये है कि न्यूजीलैंड के पाकिस्तान दौरे को रद्द करने के बाद दोनों टीमों के बीच ये पहला मुकाबला है.



इस मैच से पहले सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आई हुई है और पाकिस्तानी फैंस न्यूजीलैंड को उस दौरे की याद दिला रहे हैं. कुछ सोशल मीडिया यूज़र्स ने लिखा है कि सिक्योरिटी के जो मसले थे, वो आज ही हल कर दिए जाएंगे. एक तस्वीर में केन विलियमसन और बाबर आज़म की तस्वीर लगी है, जिसपर लिखा है कि पुराने मैच खत्म करने तुरंत पाकिस्तान चलते हैं.

पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच पर जो मीम्स बन रहे हैं, आप भी उन्हें देखिए...

Mood right now #PakvsNz pic.twitter.com/ks83dq2xv6

Big Match: Pakistan will set the security straight for New Zealand in the upcoming match tomorrow.#PakvsNz pic.twitter.com/MWQPwzsbLj