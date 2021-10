T20 WC: PAK लेगा न्यूजीलैंड से 'बदला...', ऐन मौके पर पाकिस्तान दौरे से हट गए थे कीवी

पाकिस्तानी टीम टी20 विश्व कप के अपने दूसरे मैच में मंगलवार को शारजाह में न्यूजीलैंड के खिलाफ उतरेगी. उसका इरादा बदला चुकता करने का होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम हाल ही में पाकिस्तान दौरे से ऐन मौके पर पीछे हट गई थी. यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा.

पाकिस्तान ने टीम इंडिया को हराकर अपने वर्ल्ड कप अभियान की शुरुआत की है. पाकिस्तान के कई प्रशंसकों के लिए तो 29 साल बाद विश्व कप में भारत के खिलाफ मिली इस जीत से ही मानो टीम ने खिताब अपने नाम कर लिया.

वर्ल्ड कप रिकॉर्ड (2007-2016) की बात करें, तो दोनों टीमों के बीच अब तक 5 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को तीन बार शिकस्त दी, जबकि दो में न्यूजीलैंड को जीत मिली.

बाबर ने टीम से कहा- हम विश्व कप जीतने आए हैं

बाबर आजम की कप्तानी वाली टीम कह चुकी है कि यह शुरुआत भर है. आजम ने भारत को हराने के बाद ड्रेसिंग रूम में अपने खिलाड़ियों से कहा, ‘हम यहां सिर्फ भारत को हराने नहीं आए हैं, हम विश्व कप जीतने आए हैं और यह भूलना नहीं है.’ पाकिस्तान के पूर्व कप्तानों ने भी टीम को जश्न के खुमार में नहीं डूबने की ताकीद की है, चूंकि सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए कई मैच जीतने होंगे.

