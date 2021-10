T20 WC, AFG Vs PAK: टिकट के लिए PAK-अफगान फैंस में मारामारी, स्टेडियम में चले लात-घूसे, Video

T20 WC, AFG Vs PAK: टी-20 वर्ल्डकप में शुक्रवार को एक बड़ा मैच था, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग पर हर किसी की नज़र थी. हाल के वक्त में जैसे हालात बने हैं, उस नज़रिए से ये मैच काफी भावुक पल था. यही कारण रहा कि स्टेडियम में मैच देखने के लिए दुबई में बीते दिन मारामारी जैसे हालात बन गए. पहले अफगानिस्तान के फैन बिना टिकट के ग्राउंड में घुसे, बाद में स्टेडियम में फैंस में लड़ाई हो गई.

दरअसल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच शुक्रवार को दुबई में मैच खेला गया. मैच के लिए हजारों टिकट बिके थे, लेकिन बड़ी संख्या में अफगानिस्तान के फैन बिना टिकट लिए ही मैदान में पहुंच गए. मैदान के बाहर भगदड़ जैसे हालात थे, लोगों को अंदर आने में काफी मुश्किल हुई. हालात ये हो गए कि अफगानिस्तान के फैन बैरिकेड को पार कर स्टेडियम में घुस गए.

इसकी वजह से जिनके पास टिकट था, वो अंदर नहीं घुस पाए. आईसीसी की ओर से भी इस मसले पर बयान जारी किया गया है और ऐसे लोगों से माफी मांगी जो टिकट होने के बावजूद मैच नहीं देख पाए. स्टेडियम के बाहर और स्टेडियम के अंदर से कई वीडियो भी सामने आए हैं.

Afghan crowd is desperate to watch match many are arrested by police they were trying to enter stadium without ticket #afg #pak #PakvsAfg pic.twitter.com/d0bR78vqBA