T20 WC, Ind Vs Sco: स्कॉटलैंड के खिलाफ मैच में शार्दुल ठाकुर बाहर, इस प्लेयर की टीम में वापसी

T20 WC, Ind Vs Sco: टी-20 वर्ल्डकप में शुक्रवार को भारत और स्कॉटलैंड का मुकाबला खेला जा रहा है. बर्थडे ब्वॉय विराट कोहली ने इस मैच में टॉस जीता है, ये पहली बार है जब इस टी-20 वर्ल्डकप में विराट कोहली ने टॉस जीता है. टीम इंडिया ने इस मैच में पहले बॉलिंग चुनी है.



भारतीय टीम ने इस अहम मुकाबले में एक बदलाव किया है. इस बार वरुण चक्रवर्ती को टीम में वापस लाया गया है, जबकि शार्दुल ठाकुर को बाहर किया गया है. यानी भारतीय टीम 3 स्पिनर के साथ खेल रही है, ऐसा इस WC में पहली बार हो रहा है.

🚨 Team News 🚨



A look at #TeamIndia's Playing XI 🔽 #T20WorldCup #INDvSCO



Follow the match ▶️ https://t.co/cAzmUe5OJM pic.twitter.com/shw0DA9PpO