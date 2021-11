T20 WC, Jason Roy: इंग्लैंड को बड़ा झटका, SA के खिलाफ मैच में चोटिल हुआ ये खिलाड़ी, मैदान पर फूट-फूट कर रोया Video

T20 WC, Jason Roy: टी-20 वर्ल्डकप के सेमीफाइनल में पहुंची इंग्लैंड की टीम को एक बड़ा झटका लगा है. शनिवार को साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए मैच में इंग्लिश बैटर जेसन रॉय चोटिल हो गए. बल्लेबाजी के दौरान उनकी हालत इतनी बिगड़ गई कि मैदान पर ही लेट गए और बाद में फूट-फूटकर रोने भी लगे. जेसन रॉय का अब आने वाले मैच में और एशेज़ सीरीज़ में खेलना मुश्किल लग रहा है.



दरअसल, जेसन रॉय जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ बल्लेबाजी कर रहे थे तब उनको Calf Injury (पिंडली में चोट) की शिकायत हुई. इसी दौरान जेसन रॉय मैदान में ही लेट गए, तुरंत इंग्लैंड के फीजियो मैदान में आए और जेसन रॉय को चेक किया. लेकिन इस दौरान जेसन का दर्द से कराह कर बुरा हाल था, दर्द इतना ज्यादा था कि वह ग्राउंड पर ही फूट-फूट कर रो पड़े.

साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच के दौरान जेसन रॉय 15 बॉल में 20 रन बना चुके थे, लेकिन चोट के बाद उन्हें ग्राउंड छोड़ना पड़ा. ग्राउंड से बाहर जाने के बाद भी जेसन रॉय दुखी ही थे और ड्रेंसिग रुम में भी रोते-बिलखते नज़र आए.

मैच के बाद इंग्लैंड के कप्तान इयॉन मोर्गन ने जानकारी दी कि रविवार को पूरे टेस्ट के बाद ही जेसन रॉय की चोट की पूरी जानकारी हो पेगी. हमारे पास आगे के टूर्नामेंट के लिए अभी काफी प्लेयर हैं, जिन्हें हमने पिछले दो साल में तैयार किया है.

गौरतलब है कि इंग्लैंड को सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड, भारत या अफगानिस्तान में से किसी एक टीम का मुकाबला करना है. ऐसे में उसके लिए जेसन रॉय का चोटिल होना एक बड़ा झटका है. हालांकि, इंग्लैंड के लिए मुश्किल ये भी है कि टी-20 वर्ल्डकप के बाद एशेज़ सीरीज़ शुरू हो रही है. ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के सामने मुकाबले से पहले ही इंग्लैंड के कई खिलाड़ी चोट से जूझ रहे हैं.