Earthquake: ईरान में आया बड़ा भूकंप, T20 वर्ल्डकप फाइनल से पहले दुबई में भी हिली धरती

टी-20 वर्ल्डकप का फाइनल रविवार को यूएई के दुबई में खेला जाना है. भारतीय समयानुसार शाम 7.30 बजे फाइनल मुकाबला शुरू होगा, लेकिन उससे ठीक पहले दुबई में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं. जिसके बाद लोग बिल्डिंग से बाहर निकले हैं.

Arab News के मुताबिक, दक्षिणी ईरान में रविवार शाम को 6.2 तीव्रता से भूकंप आया था. जिसके आफ्टर शॉक यूएई में महसूस किए और दुबई में भी लोगों को भूकंप महसूस हुआ. यूएई में जो भूकंप के झटके आए, उसकी तीव्रता 2.3 थी.

My first experience here in Dubai from 18th floor #earthquake pic.twitter.com/5q0Xf9AT7w