T20 WC: ‘आखिरी मैच’ में विकेट मिला तो झूम उठे क्रिस गेल, वॉर्नर के साथ ऐसे लिए मजे

T20 WC: टी-20 वर्ल्डकप में वेस्टइंडीज़ का सफर खत्म हो गया है, ऑस्ट्रेलिया ने शनिवार को खेले मुकाबले में वेस्टइंडीज़ को मात दी. वेस्टइंडीज़ के लिए ये मैच खास था क्योंकि क्रिस गेल और ड्वेन ब्रावो का ये आखिरी मैच था. दोनों ने ही बैटिंग के दौरान कुछ शॉट्स लगाए, खास बात ये रही कि क्रिस गेल को अपने आखिरी अंतरराष्ट्रीय टी-20 मैच में विकेट भी मिल गया.



मैच में जब ऑस्ट्रेलिया की जीत पक्की हो गई थी, तब क्रिस गेल बॉलिंग करने आए. अपने ओवर की आखिरी बॉल पर क्रिस गेल ने मिचेल मार्च को आउट कर दिया. खास बात ये रही कि बाद में वो मिचेल मार्च से गले मिलने भी गए और उन्हें विदा किया. हालांकि, क्रिस गेल के आखिरी मैच होने पर सस्पेंस भी है क्योंकि उन्होंने कहा कि वो अभी सेमी-रिटायर हैं.

Gayle gives Marsh a hug after getting him out! 🤗😂#T20WorldCup #AUSvWI pic.twitter.com/39cnhWinEU