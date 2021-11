T20 WC, NZ Vs AFG: नजीबुल्लाह ने अकेले लड़ी अफगानिस्तान के लिए लड़ाई, जल्दबाजी में लिया‘शॉर्ट रन’

T20 WC, NZ Vs AFG: टी-20 वर्ल्डकप में रविवार को न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान की टीम आमने-सामने रहीं. सेमीफाइनल की टिकट पक्की करने के लिए ये मैच काफी अहम था और हर किसी की नज़रें यहां टिकी थीं. न्यूजीलैंड की शानदार बॉलिंग के आगे अफगानिस्तान की बल्लेबाजी फेल नज़र आई. लेकिन नज़ीबुल्लाह ज़दरान ने अपनी टीम से अकेले ही मोर्चा संभाला और 73 रन बनाए.



अफगानिस्तान की टीम कुल 124 रन ही बना पाई और न्यूजीलैंड के खिलाफ बड़ा स्कोर बनाने से चूक गई. इसमें से भी नज़ीबुल्लाह ज़दरान ने सबसे ज्यादा 73 रन बनाए, उन्होंने कुल 48 बॉल में ये स्कोर बनाया. नजीब ने इस दौरान 6 चौके मारे और कुल 3 छक्के भी जड़े.



Najibullah's sensational knock of 73 comes to an end 👏



A brilliant effort in the deep from Neesham who takes a stunning catch. #T20WorldCup | #NZvAFG | https://t.co/paShoZpj88 pic.twitter.com/BxEsvWi2FT