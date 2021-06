वीनू मांकड़: भारत की पहली टेस्ट जीत के हीरो, अब ICC ने दिया खास सम्मान

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने रविवार को 10 खिलाड़ियों को 'हॉल ऑफ फेम' में शामिल किया. इन खिलाड़ियों में भारत के दिग्गज वीनू मांकड़ को भी जगह मिली. वीनू बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज थे और उनकी गिनती भारत के महान ऑलराउंडरों में होती है. वीनू को दूसरे विश्व युद्ध के बाद के दौर (1946-70) में शानदार प्रदर्शन करने के चलते यह सम्मान मिला है.

आईसीसी के 'हॉल ऑफ फेम' में जगह पाने वाले वह 7वें भारतीय खिलाड़ी हैं. उनसे पहले बिशन सिंह बेदी, कपिल देव, सुनील गावस्कर, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर का नाम इसमें शामिल किया जा चुका है. वीनू मांकड़ ने भारत के लिए 44 टेस्ट मैचों में 31.47 की औसत से 2,109 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 5 शतक (2 दोहरे शतक शामिल) और 6 अर्धशतक निकले. साथ ही, उन्होंने गेंद से भी असाधारण प्रदर्शन करते हुए 162 विकेट चटकाए थे.

"The finest Indian left-arm spinner ever."



The great Vinoo Mankad is inducted into the #ICCHallOfFame 2021 👏 pic.twitter.com/djFdwu8GS9