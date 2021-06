WTC फाइनल से पहले न्यूजीलैंड ने रचा इतिहास, 22 साल बाद किया ये कारनामा

भारत के खिलाफ होने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) के फाइनल से पहले न्यूजीलैंड ने बड़ी जीत हासिल की है. न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच में 8 विकेट से हरा दिया है. ये मुकाबला चार दिन में ही खत्म हो गया.

इस जीत के साथ न्यूजीलैंड ने दो मैचों की टेस्ट सीरीज पर भी कब्जा कर लिया. न्यूजीलैंड को इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज जीतने के लिए 22 साल लंबा इंतजार करना पड़ा. इससे पहले अंतिम चार में से तीन सीरीज में उसे हार मिली थी, जबकि एक सीरीज ड्रॉ रही थी. कीवी टीम ने आखिरी बार 1999 में इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज अपने नाम किया था.

न्यूजीलैंड को इस जीत से आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में भी फायदा हुआ है. उसने टीम इंडिया को पछाड़कर पहले स्थान पर कब्जा कर लिया.

न्यूजीलैंड ने बढ़ाई टीम इंडिया की टेंशन

भारत और न्यूजीलैंड के बीच WTC का फाइनल 18-22 जून तक साउथैम्पटन में खेला जाएगा. न्यूजीलैंड की इस जीत ने टीम इंडिया ने टेंशन बढ़ा दी होगी. कीवी टीम इंग्लैंड के खिलाफ पूरे टेस्ट सीरीज में अच्छा प्रदर्शन की.

Special! A Test series win in England. The team’s first since 1999. #ENGvNZ pic.twitter.com/l9mphT0hpt