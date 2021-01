ब्रिस्बेन: मैदान पर उतरी टीम इंडिया, चौथे टेस्ट के लिए चाहिए 11 फिट खिलाड़ी

चोटों की समस्याओं से जूझ रही टीम इंडिया ने बुधवार को गाबा में अपने पहले अभ्यास सत्र में हिस्सा लिया. उसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टेस्ट में 11 फिट खिलाड़ियों को उतारने की उम्मीद है. सिडनी में तीसरे टेस्ट में पेट की मांसपेशियों में खिंचाव के कारण अंतिम टेस्ट से बाहर हुए तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह अब भी ट्रेनिंग सत्र के लिए भारतीय टीम के साथ हैं. सीरीज 1-1 से बराबर है. निर्णायक मुकाबला शुक्रवार से खेला जाएगा.

रोहित शर्मा, शुभमन गिल, कप्तान अजिंक्य रहाणे और अन्य को उनकी ट्रेनिंग किट के साथ देखा गया. बुमराह ने हालांकि अभ्यास करने के हिसाब से कपड़े नहीं पहने हुए थे और वह गेंदबाजी कोच भरत अरुण के साथ चर्चा कर रहे थे.

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया, ‘सिडनी में शानदार जज्बा दिखाने के बाद फिर एकजुट होने का समय. हमने गाबा में अंतिम टेस्ट के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं.’

After an epic fightback in Sydney, it is time to regroup. We have begun our preparations for the final Test at the Gabba! #TeamIndia #AUSvIND pic.twitter.com/oAUJboM5bH