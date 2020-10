IPL: आज शारजाह में राजस्थान को दिल्ली का चैलेंज, छक्के छुड़ाने उतरेंगे बिग हिटर्स

आईपीएल के 13वें सीजन के 23वें मुकाबले में शुक्रवार को शारजाह में राजस्थान रॉयल्स (RR) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) आमने-सामने होंगे. राजस्थान रॉयल्स पर लगातार तीन हार के बाद अपनी कमियों को तुरंत सुधारने का दबाव है. शाजाह क्रिकेट स्टेडियम में यह मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7.30 बजे से खेला जाएगा.

RR vs DC : आंकड़े क्या कहते हैं..?

आईपीएल रिकॉर्ड की बात करें, तो राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अब तक 20 मुकाबले (2008-2019) हो चुके हैं. राजस्थान ने 11, जबकि दिल्ली ने 9 में जीत हासिल की है (दिल्ली कैपिटल्स को ही पहले दिल्ली डेयरडेविल्स के नाम से जाना जाता था).

मौजूदा आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की शुरुआत बहुत अच्छी रही और उन्होंने शारजाह में दोनों मैच जीते, लेकिन अबु धाबी और दुबई जैसे बड़े मैदानों पर उन्हें तीनों मैचों में पराजय का सामना करना पड़ा. अब फिर वे शारजाह पर लौटे हैं और यहां दो मैचों में मिली जीत उनका हौसला बढ़ाने का काम करेगी.

A look at the Points Table after Match 22 of #Dream11IPL pic.twitter.com/dC6PoNCMA7 — IndianPremierLeague (@IPL) October 8, 2020

दूसरी ओर श्रेयस अय्यर की कप्तानी में दिल्ली ने तीनों विभागों में अच्छा प्रदर्शन करके पांच में से चार मैच जीते हैं. राजस्थान अभी तक अपनी सर्वश्रेष्ठ प्लेइंग इलेवन नहीं तलाश पाया है. बेन स्टोक्स के लौटने से उनकी उम्मीद बंधी है, लेकिन वह 11 अक्टूबर तक पृथकवास में हैं.

कप्तान स्टीव स्मिथ और संजू सैमसन का फॉर्म अचानक खराब हो गया है और टीम में शामिल भारतीय बल्लेबाज रन नहीं बना पा रहे हैं. मुंबई इंडियंस के खिलाफ राजस्थान ने अंतिम एकादश में यशस्वी जायसवाल और तेज गेंदबाज कार्तिक त्यागी के साथ अंकित राजपूत को उतारा, लेकिन बात नहीं बनी.

Just a couple of sixes by Sanju to light up your feed. 🔥



Who wants to see a few more in Sharjah on Friday? 🙋‍♂️#HallaBol | #RoyalsFamily | #Dream11IPL | @IamSanjuSamson pic.twitter.com/iBmz6w7uLm — Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) October 8, 2020

जायसवाल खाता खोले बिना दूसरी ही गेंद पर आउट हो गए, जबकि राजपूत ने तीन ओवरों में 42 रन दिए. त्यागी ने 36 रन देकर एक विकेट लिया. राजस्थान के लिए अच्छी बात जोस बटलर की फॉर्म में वापसी है, जिन्होंने पिछले मैच में 44 गेंदों में 70 रन बनाए. गेंदबाजी में जोफ्रा आर्चर और टॉम कुरेन पर काफी दबाव है, जबकि स्पिनर राहुल तेवतिया लगातार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं.

दूसरी ओर दिल्ली की टीम सबसे मजबूत टीमों में से है. कप्तान अय्यर फॉर्म में है, जबकि सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ और ऋषभ पंत ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है. मार्कस स्टोइनिस दो अर्धशतक जमा चुके हैं. गेंदबाजी में कैगिसो रबाडा ने अब तक 12 विकेट लिये हैं.

दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज एनरिक नोर्तजे ने भी जरूरत पड़ने पर अच्छा प्रदर्शन किया है. ईशांत शर्मा की जगह आए हर्षल पटेल ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 34 रन देकर दो विकेट लिये, लेकिन पिछले मैच में 43 रन दे डाले. अमित मिश्रा की जगह फिट होकर आये आर अश्विन ने 26 रन देकर एक विकेट लिया.

टीमें इस प्रकार हैं -

राजस्थान रॉयल्स

जोस बटलर, बेन स्टोक्स, संजू सैमसन, एंड्रयू टाई, कार्तिक त्यागी, स्टीव स्मिथ (कप्तान), अंकित राजपूत, श्रेयस गोपाल, राहुल तेवतिया, जयदेव उनादकट, मयंक मार्कंडेय, महिपाल लोमरोर, ओसाने थॉमस, रेयान पराग, यशस्वी जायसवाल अनुज रावत, आकाश सिंह, डेविड मिलर, मनन वोहरा, शशांक सिंह, वरुण आरोन, टॉम कुरेन, रॉबिन उथप्पा, अनिरुद्ध जोशी, जोफ्रा आर्चर.

दिल्ली कैपिटल्स

श्रेयस अय्यर (कप्तान), रविचंद्रन अश्विन, शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, शिमरॉन हेटमेयर, कैगिसो रबाडा, अजिंक्य रहाणे, अमित मिश्रा, ऋषभ पंत, ईशांत शर्मा, अक्षर पटेल, संदीप लमिछाने, कीमो पॉल, डेनियल सैम्स, मोहित शर्मा, एनरिक नार्तजे, एलेक्स कैरी, अवेश खान, तुषार देशपांडे, हर्षल पटेल, मार्कस स्टोइनिस, ललित यादव.