माइकल वॉन ने उड़ाया भारतीय फैन्स का मजाक, बोले- मुझे माफी मांगनी पड़ सकती है!

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन अक्सर भारतीय टीम पर बयान देकर सुर्खियों में रहना पसंद करते हैं. जिसके चलते सोशल मीडिया पर भारतीय फैन्स उनकी खिंचाई‌ करने से नहीं चूकते. अब वॉन ने वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) के फाइनल में टीम इंडिया की हार के बाद भारतीय फैन्स का मजाक उड़ाया है.

दरअसल, फाइनल मुकाबले की शुरुआत से पहले ही वॉन ने न्यूजीलैंड की जीत की भविष्यवाणी की थी, जिसके बाद भारतीय फैन्स ने उन्हें जमकर ट्रोल किया था.

वॉन ने ट्वीट किया, 'मैं समझता हूं कि मुझे अपनी खराब भविष्यवाणी के लिए कुछ ही घंटों में हजारों भारतीय प्रशंसकों से माफी मांगनी पड़ सकती है. जिसमें मैंने कहा था कि न्यूजीलैंड वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल मुकाबला जीतेगी.'

I think I may need a few apologies from the thousands of Indian fans in a few hours for my awful prediction that NZ would win the Test championship final … #OnOn #TestChampionshipFinal