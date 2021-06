WTC Final: टीम इंडिया की हार का जिम्मेदार कौन? कोहली बोले- न्यूजीलैंड जीत का हकदार

भारतीय कप्तान विराट कोहली ने न्यूजीलैंड को विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) फाइनल में जीत का हकदार बताया. उन्होंने कहा कि यदि उनकी टीम ने दूसरी पारी में 30 से 40 रन अधिक बनाए होते तो परिणाम भिन्न हो सकता था. भारतीय टीम दूसरी पारी में 170 रनों पर आउट हो गई. न्यूजीलैंड को 139 रनों का लक्ष्य मिला, जो उसने केन विलियमसन (नाबाद 52) और रॉस टेलर (नाबाद 47) के बीच तीसरे विकेट के लिए 96 रनों की अटूट साझेदारी से दो विकेट खोकर हासिल कर दिया.

कोहली ने कहा, ‘केन (विलियमसन) और न्यूजीलैंड की पूरी टीम को बधाई. उन्होंने गजब का जज्बा दिखाया और तीन दिन से थोड़े अधिक समय में परिणाम हासिल किया. उन्होंने हमें दबाव में रखा. वे जीत के हकदार थे.’ उन्होंने कहा, ‘न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने अपनी रणनीति पर अच्छी तरह से अमल किया. हमने 30 से 40 रन कम बनाए.'

भारतीय कप्तान ने कहा कि बारिश के व्यवधान के कारण उनकी टीम की लय गड़बड़ाई. उन्होंने कहा, ‘पहला दिन बारिश से धुल गया, और जब खेल फिर से शुरू हुआ तो लय हासिल करना मुश्किल था. हमने केवल तीन विकेट गंवाए, लेकिन यदि खेल बिना रुकावट के चलता रहा तो हम और रन बना सकते थे.’

न्यूजीलैंड के कप्तान विलियमसन ने कोहली और भारतीय टीम की प्रशंसा की और चैम्पियन बनने का विशेष अहसास करार दिया. विलियमसन ने कहा, ‘मैं विराट और भारतीय टीम का आभार व्यक्त करता हूं. वह एक अविश्वसनीय टीम हैं, हम जानते थे कि यह कितना चुनौतीपूर्ण होगा. मुझे खुशी है कि हमारी टीम जीत दर्ज करने में सफल रही.’

उन्होंने कहा, ‘यह बहुत ही खास अहसास है. पहली बार हमने अपने क्रिकेट इतिहास में विश्व खिताब जीता है. पिछले दो वर्षों में हमारी टीम से जुड़े रहे प्रत्येक खिलाड़ी ने इसमें भूमिका निभाई है. यह एक विशेष उपलब्धि है.’

The @BLACKCAPS dressing room the moment Ross Taylor hit the winning runs in the #WTC21 Final 📹 pic.twitter.com/FAO5vuYGd8