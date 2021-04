IPL: मलिंगा का रिकॉर्ड तोड़ने के करीब अमित मिश्रा, चाहिए सिर्फ 7 विकेट

आईपीएल-14 के 13वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स (DC) के अनुभवी लेग स्पिनर अमित मिश्रा ने चेपॉक की पिच पर कमाल की गेंदबाजी की. उन्होंने मुंबई इंडियंस के खिलाफ अपने चयन को सही साबित करते हुए 4 ओवरों में 24 रन देकर 4 विकेट चटकाए. यह दिल्ली के किसी गेंदबाज का मुंबई के खिलाफ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है.

38 साल के अमित मिश्रा आईपीएल के इतिहास में दूसरे सबसे सफल गेंदबाज हैं. उन्होंने अब तक 152 मैचों में 164 विकेट निकाले हैं. उन्हें लसिथ मलिंगा के सर्वाधिक विकेट लेने के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए महज 7 विकेट चाहिए. मलिंगा ने मुंबई इंडियंस (2009-2019) की ओर से खेलते हुए 122 आईपीएल मैचों में 170 विकेट चटकाए थे.

