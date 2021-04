IPL: महेंद्र सिंह धोनी के साथी खिलाड़ी की इस हरकत पर विवाद, पूर्व क्रिकेटरों ने उठाए सवाल

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ मुकाबले में हुई एक घटना को लेकर विवादों में आ गए हैं. सोमवार को चेन्नई की पारी के आखिरी ओवर में मुस्ताफिजुर रहमान की गेंद पर ब्रावो नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े थे और गेंद फेंकने से पहले ही वह क्रीज से निकल चुके थे. ब्रावो की इस हरकत पर पूर्व क्रिकेटरों ने सवाल उठाए हैं.

पूर्व भारतीय गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद ने फोटो ट्वीट करते हुए लिखा, 'अगर गेंदबाजी कुछ इंच से लाइन के आगे निकल जाए तो उसको सजा मिलती है, लेकिन बल्लेबाज कुछ यार्ड आगे निकल जाए तो कुछ भी नहीं. गेंदबाज को पूरा हक है कि वह ऐसे बल्लेबाज को रन आउट करे जो आगे निकलते हैं. इसे खेल भावना के खिलाफ कहना किसी मजाक से कम नहीं है.'

The bowler overstepping by a few inches is penalised, but a batsman backing up a few yards isn’t.

The bowler has every right to run out a batsman backing up so far. PERIOD.



Calling it against the spirit of the game is a joke @ICC .#CSKvRR pic.twitter.com/vIHqbe6fWU