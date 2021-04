IPL: जडेजा का फील्डिंग में धमाल, कैच लेने के बाद लगाया फोन, किया ये इशारा

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL)-14 के 12वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने राजस्थान रॉयल्स (RR) को 45 रनों से शिकस्त दे दी. सीएसके की इस जीत में स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा का अहम योगदार रहा. जडेजा ने अहम मौके पर दो विकेट चटकाए और चार कैच भी लपके.

रवींद्र जडेजा ने राजस्थान के ओपनर मनन वोहरा, रियान पराग, क्रिस मॉरिस और जयदेव उनादकट का कैच लिया. इसके अलावा उन्होंने जोस बटलर और शिवम दुबे का विकेट लिया. जडेजा ने दोनों ही बल्लेबाजों को एक ही ओवर में पवेलियन भेजा. पारी के 12वें में जडेजा ने अपनी टीम को ये दोनों सफलता दिलाई.

जडेजा ने की कमाल की फील्डिंग

मैदान पर अपना 100 पर्सेंट देने वाले जडेजा ने इस मैच में भी कमाल की फील्डिंग की. जडेजा ने राजस्थान के बल्लेबाज जयदेव उनादकेट का कैच लेने के बाद अलग अंदाज में जश्न भी मनाया. पहले तो उन्होंने चार अंगुली दिखाते हुए इशारा किया और फिर कान पर हाथ लगाकर फोन लगाने का इशारा किया.

A resounding victory for @ChennaiIPL against #RR by 45 runs.



4 fine catches and 2 wickets for @imjadeja 👏👏#VIVOIPL pic.twitter.com/xMtP2v2elL

Ravindra Jadeja is literally running around the whole ground, smiling like a kid while chasing the ball. How can someone be filled with so much energy and enthusiasm.

Ravindra Jadeja is having some day on the field tonight. pic.twitter.com/0V9JhEHoXn

71% of earth is covered by water and the rest is covered by Sir Ravindra Jadeja. #csk pic.twitter.com/EFFHCtL9fO

Jadeja's reaction sums up the victory of CSK. 4 catches by Jaddu & 4 points for CSK on points table! Great bowling & fielding changes by Dhoni! 🔥#CSKvRR #WhistlePodupic.twitter.com/j6YbMV0Qiy

ये पढ़ें- IPL: जड्डू की करिश्माई फील्डिंग, राहुल को 'रॉकेट थ्रो' पर किया रन आउट

एक पारी में सबसे ज्यादा कैच लेने का रिकॉर्ड

रवींद्र जडेजा आईपीएल में एक पारी में सबसे ज्यादा कैच लेने के मामले में सचिन तेंदुलकर और डेविड वॉर्नर जैसे खिलाड़ियों के क्लब में शामिल हो गए हैं. एक पारी में सबसे ज्यादा कैच लेने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर, वॉर्नर, कैलिस, राहुल तेवतिया, डेविड मिलर, फाफ डु प्लेसिस के नाम है. इस लिस्ट में अब जडेजा भी शुमार हो गए हैं. इन सभी खिलाड़ियों ने एक पारी में सबसे ज्यादा 4 कैच लिए हैं.

पंजाब के खिलाफ भी की थी शानदार फील्डिंग

जडेजा ने इससे पहले पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में भी शानदार फील्डिंग की थी. जडेजा ने पंजाब के कप्तान केएल राहुल को डायरेक्ट थ्रो पर रन आउट किया. इसके बाद क्रिस गेल का शानदार कैच लपका था. सीएसके के गेंदबाज दीपक चाहर की गेंद को क्रिस गेल ने बैकवर्ड प्वाइंट की तरफ खेलकर एक रन लेना चाहा. वहां मौजूद जडेजा ने एक स्टम्प को निशाना बनाकर बाएं हाथ से स्ट्राइकर एंड पर सटीक थ्रो किया.

केएल राहुल क्रीज में नहीं पहुंच सके और महज पांच रन बनाकर पवेलियन लौट गए .इसके बाद जडेजा ने क्रिस गेल का भी शानदार कैच पकड़ा. दीपक चाहर की गेंद क्रिस गेल के बल्ले से टकराकर बैकवर्ड प्वाइंट की तरफ गई. वहां मौजूद जडेजा ने अपनी दाईं ओर डाइव लगाकर शानदार कैच लपका.