IPL 2021: संजय बांगड़ को RCB में मिली बड़ी जिम्मेदारी, करेंगे ये काम

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने संजय बांगड़ को अपना बल्लेबाजी सलाहकार नियुक्त किया है. भारत के पूर्व बल्लेबाजी कोच बांगड़ को आईपीएल के 14वें सत्र के लिए यह जिम्मेदारी मिली है. आरसीबी ने बुधवार को ट्वीट कर बांगड़ की नियुक्ति की जानकारी दी है.

भारत के लिए 2001 से 2004 के बीच 12 टेस्ट और 15 वनडे खेलने वाले 48 साल के बांगड़ आरसीबी में इस नई भूमिका में फिर भारतीय कप्तान विराट कोहली के साथ जुड़ जाएंगे. आरसीबी ने लिखा, 'संजय बांगड़ को बल्लेबाजी सलाहकार नियुक्त किए जाने पर हमें खुशी है. आरसीबी की फैमिली में आपका स्वागत है.'

We are delighted to welcome Sanjay Bangar to the RCB Family as a batting consultant for #IPL2021 ! 🤩 Welcome aboard, Coach! 🤜🏻🤛🏻 #PlayBold #WeAreChallengers #NowARoyalChallenger pic.twitter.com/SWKLthSyXl

संजय बांगड़ 2014 से 2019 तक भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी कोच रह चुके हैं. बांगड़ 2014 के IPL सीजन में पंजाब के साथ जुड़े और उनकी कोचिंग में टीम ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह बनाई थी. बांगड़ इंडिया-ए और पूर्व आईपीएल टीम कोच्चि टस्कर्स के भी कोच रह चुके हैं.

न्यूजीलैंड के पूर्व कोच माइक हेसन आरसीबी टीम के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट हैं. वहीं, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज साइमन कैटिच को मुख्य कोच हैं. विराट कोहली की कप्तानी वाली आरसीबी ने इस सत्र के लिए 10 खिलाड़ियों को रिलीज किया है. इस सत्र के लिए खिलाड़ियों की नीलामी 18 फरवरी को चेन्नई में होनी है, जिसमें आरसीबी कुछ बड़े खिलाड़ियों को खरीदने का प्रयास करेगी.

The Professor is back in town, and has his 👀 on the auction 🤩



Drop a comment with your choices, 12th Man Army. 🧐@CoachHesson#PlayBold #WeAreChallengers #Classof2021 pic.twitter.com/5JWxIAofHn