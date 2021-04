IPL: आज दिल्ली की भिड़ंत राजस्थान से, संजू को खलेगी स्टोक्स की कमी

आईपीएल के 14वें सीजन के 7वें मैच में गुरुवार को मुंबई में राजस्थान रॉयल्स (RR) का सामना दिल्ली कैपिटल्स (DC) से होगा. राजस्थान की टीम पहले मुकाबले में दिल तोड़ने वाली हार के बाद आत्मविश्वास से भरे दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ उतरेगी. चोटिल बेन स्टोक्स की गैरमौजूदगी में टीम के नए कप्तान संजू सैमसन के सामने बड़ी चुनौती है. मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में यह मुकाबला शाम 7.30 बजे शुरू होगा.

दिल्ली कैपिटल्स ने अपने नए कप्तान ऋषभ पंत के नेतृत्व में शानदार शुरुआत करते हुए अपने पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को 7 विकेट से हराया, लेकिन रॉयल्स को सोमवार रात बड़े स्कोर वाले करीबी मुकाबले में पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ 4 रनों से शिकस्त झेलनी पड़ी.

