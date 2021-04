IPL: 14.25 करोड़ के मैक्सवेल का बोला बल्ला, 1806 दिन बाद जड़ी फिफ्टी

ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने इंडियम प्रीमियर लीग (IPL) में रनों का सूखा खत्म कर दिया है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के इस धुरंधर ने बुधवार को सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ मुकाबले में शानदार पारी खेली.

आईपीएल-14 में आरसीबी के दूसरे मैच में भी मैक्सवेल चौथे नंबर पर बैटिंग करने उतरे. उन्होंने कप्तान विराट कोहली के साथ दूसरे विकेट के लिए 44 रनों की साझेदारी की. मैक्सवेल को कोहली के अलावा आरसीबी के किसी अन्य बल्लेबाज का साथ नहीं मिला. मैक्सवेल के 41 गेंदों पर 59 रनों की पारी की बदौलत आरसीबी ने 20 ओवरों में 149 रन बनाए. मैक्सवेल का आईपीएल में ये अर्धशतक 4 मई 2016 के बाद आया है.

उन्होंने इससे पहले 2016 में किंग्स इलेवन पंजाब की ओर खेलते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ अर्धशतक बनाया था. उस मैच में मैक्सवेल ने 42 गेंदों पर 68 रन बनाए थे. मैक्सवेल की आईपीएल में ये फिफ्टी 40 पारियों के बाद आई है.

Just the BIG SHOW we needed. 🤩



In Maxi we trust! 👏🏻 👏🏻 #PlayBold #WeAreChallengers #IPL2021 #SRHvRCB #DareToDream pic.twitter.com/P8i2eAWm9v