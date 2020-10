IPL: धोनी की चेन्नई की उम्मीदें अब भी जिंदा, हैदराबाद को 20 रनों से दी मात

आईपीएल के 13वें सीजन का 29वां मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने जीता. महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई वाली चेन्नई की टीम ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को 20 रनों से मात दी. 168 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी डेविड वॉर्नर की टीम निर्धारित 20 ओवरों में 147/8 रन ही बना पाई. मौजूदा आईपीएल में सनराइजर्स से पिछले मैच में चेन्नई की टीम 7 रनों से हार गई थी. अब उसने अपनी उस हार का बदला ले लिया.

इस जीत के साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स ने टूर्नामेंट में अपनी उम्मीदें जिंदा रखी हैं. उसे तीसरी जीत हासिल हुई. यह उसका 8वां मैच था. दूसरी तरफ हैदराबाद की इतने ही मैचों में यह 5वीं हार रही. चेन्नई अब अंक तालिका में छठे स्थान पर है, जबकि हैदराबाद पांचवें स्थान पर कायम है.

A look at the Points Table after Match 29 of #Dream11IPL pic.twitter.com/hq97nt3wB9 — IndianPremierLeague (@IPL) October 13, 2020

सनराइजर्स हैदराबाद ने डेविड वॉर्नर (9) और मनीष पांडे (4) के विकेट 27 के स्कोर पर गंवा दिए. इसके बाद जॉनी बेयरस्टो (23) और प्रियम गर्ग (16) के विकेट गिरे. केन विलियमसन ने 57 रनों की पारी खेली, लेकिन जीत के लिए उनकी कोशिश नाकाफी साबित हुई.

That is Game, Set and Match!#CSK win by 20 runs to register their third win of #Dream11IPL 2020. pic.twitter.com/2lJM4MKEZj — IndianPremierLeague (@IPL) October 13, 2020

चेन्नई के लिए कर्ण शर्मा और ड्वेन ब्रावो ने 2-2 विकेट निकाले. सैम कुरेन, रवींद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर ने 1-1 सफलता हासिल की. ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए रवींद्र जडेजा मैन ऑफ द मैच रहे.

विलियमसन का अर्धशतक बेकार गया

विलियमसन (57 रन, 39 गेंदों में) ने 17वें ओवर में ड्वेन ब्रावो की गेंद पर चौका लगाकर इंडियन प्रीमियर लीग में अपना 13वां अर्धशतक पूरा किया. इसके बाद वह आक्रामक होना चाहते थे क्योंकि टीम को 18 गेंदों में 46 रन चाहिए थे. उन्होंने कर्ण शर्मा की गेंद पर चौका लगाने के बाद बड़े शॉट के लिए उठाया और शार्दुल ठाकुर ने उनका कैच लपककर उनकी पारी का अंत किया.

आखिरी दो ओवरों में चेन्नई ने की वापसी

.. पर राशिद खान (14 रन) ने अगली ही गेंद को लांग ऑन पर छक्के के लिए भेजकर रिवर्स स्वीप पर चौका जमा दिया. शाहबाज नदीम ने भी अंतिम गेंद पर चौका जड़ दिया. अब 12 गेंदों में 27 रन चाहिए थे. लेकिन राशिद 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर हिट विकेट हो गए. आखिरी ओवर में 22 रन चाहिए थे, लेकिन ड्वेन ब्रावो ने इस ओवर में एक ही रन दिया और नदीम (5) को अपनी ही गेंद पर लपक लिया.

Another one bites the dust. Rashid Khan departs.#SRH need 22 runs in the final over. Will they get there?#Dream11IPL pic.twitter.com/VIS7s5ZpXf — IndianPremierLeague (@IPL) October 13, 2020

चेन्नई सुपर किंग्स ने 167/6 रन बनाए थे

चेन्नई सुपर किंग्स ने शेन वॉटसन (42 रन) और अंबति रायडू (41 रन) के बीच तीसरे विकेट के लिए 81 रनों की साझेदारी से 167/6 रन बनाए. वॉटसन ने इस साझेदारी के दौरान 38 गेंदों में एक चौका लगाया और तीन छक्के जड़े, जबकि रायडू ने 34 गेंदों में तीन चौके और दो छक्के लगाए.

रवींद्र जडेजा ने अंत में 10 गेंदों में तीन चौके और एक छक्के से नाबाद 25 रन बनाए. संदीप शर्मा ने चार ओवरों में 19 रन देकर सनराइजर्स हैदराबाद को फाफ डु प्लेसिस और सैम कुरेन (31) के शुरुआती दो बड़े विकेट दिलाए. टी नटराजन और खलील अहमद को भी दो-दो विकेट मिले. राशिद खान ने चार ओवरों में 30 रन दिए, पर उन्हें कोई विकेट नहीं मिला.

चेन्नई सुपर किंग्स ने अंतिम पांच ओवरों में चार विकेट गंवाकर 51 रन जोड़े. कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (21 रन, 13 गेंदों में दो चौके और एक छक्का) ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया. सलामी बल्लेबाज डु प्लेसिस खाता भी नहीं खोल पाए थे कि संदीप शर्मा की इनस्विंगर पर बल्ला छुआ बैठे और विकेटकीपर जॉनी बेयरस्टो ने उनका कैच लपकने में कोई गलती नहीं की.

कुरेन ने खलील को 2 छक्के और 2 चौके मारे

पारी शुरू करने आए सैम कुरेन ने खलील अहमद के एक ही ओवर में दो छक्के और दो चौके जड़े. वह बड़ी पारी की ओर बढ़ रहे थे और दूसरे छोर पर शेन वॉटसन थे, जिससे लग रहा था कि टीम अच्छी शुरुआत करेगी. संदीप शर्मा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए कुरेन को बोल्ड कर दिया, जिन्होंने 21 गेंदों में 31 (दो छक्के, तीन चौके) रन बनाए. अब अंबति रायडू क्रीज पर थे.

पावर प्ले में टीम का स्कोर दो विकेट पर 44 रन था. हालांकि दो विकेट गंवाने के बावजूद वॉटसन और रायडू रन गति को बढ़ाते रहे, जिससे सीएसके ने 10 ओवरों में दो विकेट पर 69 रन बना लिए थे. वॉटसन और रायडू जम चुके थे. रायुडू ने 12वें ओवर में शाहबाज नदीम पर शानदार छक्का जड़ा और अगले ओवर की पहली गेंद पर वॉटसन ने राशिद खान की गेंद को छक्के के लिए भेज दिया.

लगातार ओवरों में रायडू और वॉटसन लौटे

रायुडू के 14वें ओवर में टी नटराजन की गेंद पर लगाए गये चौके से सीएसके ने 100 रन पूरे किए. रायडू और वॉटसन ने राशिद पर एक-एक गगनचुंबी छक्के जड़ दिए जिससे 15वें ओवर में 14 रन जुड़े. सीएसके ने इसके बाद लगातार ओवरों में इन दोनों बल्लेबाजों के विकेट गंवा दिए, जिससे उसका स्कोर चार विकेट पर 120 रन हो गया.

रायुडू 41 रन को लंबी पारी में तब्दील नहीं कर सके और खलील अहमद की फुल टॉस गेंद को सीधे सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान डेविड वॉर्नर के हाथों में भेजकर आउट हुए.उनके जाते ही वॉटसन भी अपना विकेट खो बैठे, नटराजन की फुल टॉस गेंद पर मनीष पांडे ने उनका कैच लिया. पांडे ने वॉटसन की पारी की शुरुआत में भी उनका कैच लिया था, लेकिन गेंद जमीन को छू गई थी. रवींद्र

जडेजा ने CSK को 167 तक पहुंचाया

धोनी 19वें ओवर की अंतिम गेंद पर पवेलियन पहुंचे, उन्होंने 13 गेंदों में 21 रन बनाए, इससे पहली गेंद पर उन्होंने नटराजन की गेंद को लांग ऑन पर छक्के के लिए भेजा था. ड्वेन ब्रावो आते ही चलते बने. लेकिन जडेजा ने अंतिम ओवर में एक छक्का, एक चौका जड़कर स्कोर में इजाफा किया.