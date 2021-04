IPL: जीत का 'चौका' लगाने उतरेंगे कैप्टन कोहली, रोक पाएंगे संजू सैमसन?

आईपीएल के 14वें सीजन के 16वें मैच में गुरुवार को मुंबई में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का सामना राजस्थान रॉयल्स (RR) से होगा. तीन मैचों में तीन जीत के साथ आत्मविश्वास से भरी बेंगलुरु की टीम अपने अभियान को आगे ले जाने के लिए उतरेगी. मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में यह मुकाबला शाम 7.30 बजे शुरू होगा.

दोनों टीमों ने अपने अभियान की शुरुआत विपरीत अंदाज में की है. आरसीबी ने मनोबल बढ़ाने वाली लगातार तीन जीत दर्ज की हैं. विराट कोहली की अगुआई वाली टीम ने टूर्नामेंट के पहले मैच में गत चैम्पियन मुंबई इंडियंस को हराने के बाद सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स को शिकस्त दी

दूसरी तरफ रॉयल्स की टीम अपने तीन मैचों में से सिर्फ एक में जीत दर्ज कर पाई है. पिछले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ हार के बाद संजू सैमसन की टीम सातवें स्थान पर खिसक गई है और उसे अपनी दूसरी जीत का इंतजार है.

RCB vs RR: आंकड़े क्या कहते हैं..?

आईपीएल रिकॉर्ड की बात करें, तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल्स के बीच अब तक (2008-2020) 22 मुकाबले हुए हैं. दोनों टीमों ने 10-10 मुकाबले जीते हैं, जबकि दो मुकाबले बेनतीजा रहे. पिछले पांच मैचों में भी दोनों ने 2-2 मैच जीते हैं. एक मैच बेनतीजा रहा.

राजस्थान रॉयल्स एक टीम लगातार अच्छा प्रदर्शन करने में नाकाम रही है. कप्तान संजू सैमसन ने पंजाब किंग्स के खिलाफ पहले मैच में शानदार शतक से टीम को जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया था, लेकिन जीत दिलाने में नाकाम रहे. दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका के डेविड मिलर और क्रिस मॉरिस की बदौलत टीम जीत दर्ज करने में सफल रही.

जीत के लिए क्या करे राजस्थान रॉयल्स?

चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ सलामी बल्लेबाज जोस बटलर खतरनाक दिख रहे थे, लेकिन उन्हें अन्य बल्लेबाजों का समर्थन नहीं मिला. रॉयल्स को अगर जीत दर्ज करनी है तो टीम को एकजुट होकर प्रदर्शन करना होगा.

राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों ने निराश किया है. दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मुकाबले को छोड़कर रॉयल्स के गेंदबाजों ने काफी रन लुटाए हैं. दिल्ली के खिलाफ जयदेव उनादकट ने 15 रन देकर तीन विकेट चटकाए, जबकि युवा चेतन सकारिया ने प्रभावित किया है.

जोफ्रा आर्चर की गैरमौजूदगी में क्रिस मॉरिस और बांग्लोदश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान जैसे खिलाड़ियों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है.

RCB खेमे के 'हीरो'- ग्लेन मैक्सवेल

आरसीबी के लिए अनुभवी एबी डिविलियर्स और मौजूदा सत्र में टीम के साथ जुड़े ग्लेन मैक्सवेल ने शानदार प्रदर्शन किया है. डिविलियर्स ने सत्र दर सत्र अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा है, जबकि मैक्सवेल के जुड़ने से मध्यक्रम मजबूत हुआ है.

