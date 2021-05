ICC रैंकिंग: टीम इंडिया टेस्ट में नंबर-1 पर बरकरार, जानें दूसरी टीमों का हाल

टीम इंडिया ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) की टेस्ट रैंकिंग में पहला स्थान स्थान बरकरार रखा है. वहीं, न्यूजीलैंड की टीम भी दूसरे स्थान पर बरकरार है. वार्षिक अपडेट के बाद टीम इंडिया को एक और न्यूजीलैंड को दो रेटिंग अंकों का फायदा हुआ है. भारत के अब 121, जबकि न्यूजीलैंड के 120 रेटिंग अंक हैं.

इस अवधि में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को उसकी धरती पर 2-1 से मात दी थी. वहीं, इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में 3-1 से जीत दर्ज की थी. दूसरी ओर न्यूजीलैंड की टीम वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के खिलाफ 2-0 से सीरीज जीतने में सफल रही थी.

आईसीसी के अनुसार इस अपडेट में 2017-18 के परिणामों को हटा दिया गया है. साथ ही 2019-20 में खेले गए मैचों की अहमियत को आधा कर दिया गया है. इस अपडेट में मई 2020 के बाद खेले गए सभी मैचों के अंकों को 100 प्रतिशत रखा गया है, जबकि पिछले दो साल के मैचों के अंकों को 50 प्रतिशत किया गया है.

