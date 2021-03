IND Vs ENG: इन सितारों को था अपनी बारी का इंतजार, मौका मिलते ही तोड़ डाले रिकॉर्ड्स

इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में नवोदित खिलाड़ियों ने अपना जलवा बिखेरा है. ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव, प्रसिद्ध कृष्णा जैसे प्लेयर्स को पिछले काफी समय से मौके का इंतजार था. प्लेइंग इलेवन में शामिल होते ही इन खिलाड़ियों ने अपने धमाकेदार प्रदर्शन से प्रभावित किया. नए खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन कर यह बतलाया है कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य उज्ज्वल है. साथ ही इस साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम को ढेर सारे विकल्प भी दिए हैं.

इंग्लैंड सीरीज में इन खिलाड़ियों का पदार्पण रहा धमाकेदार

1. ईशान किशन- ईशान किशन ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के दूसरे टी20 में अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था. ओपनिंग करने आए ईशान ने 32 गेंदों पर 56 रनों की धमाकेदार पारी खेली थी. मैन ऑफ द मैच रहे ईशान ने अपनी पारी में पांच चौके और चार छक्के जड़े. वह डेब्यू टी20 मैच में अर्धशतक बनाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बने थे. उनसे पहले सिर्फ अजिंक्य रहाणे ने यह उपलब्धि हासिल की थी. रहाणे ने इंग्लैंड के ही खिलाफ साल 2011 में मैनचेस्टर टी20 में 61 रनों की पारी खेली थी.

A lot of hard work, belief and backing behind the scenes culminating into this moment. Thank you everyone for your support. There is no bigger joy than playing for India. 🇮🇳😍🙌 pic.twitter.com/OstCuyuO3e — Ishan Kishan (@ishankishan51) March 14, 2021

ईशान किशन को सीरीज के तीसरे टी20 मैच में भी खेलने का मौका मिला था. लेकिन, वह चार रन बना सके थे. आखिरी दो टी20 मैचों में ईशान चोट के चलते भाग नहीं ले सके थे. 22 साल के ईशान किशन आने वाले दिनों में भारत के लिए बल्लेबाजी के साथ ही विकेटकीपिंग में भी मजबूत विकल्प हो सकते हैं.

ईशान किशन घरेलू क्रिकेट में झारखंड और आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं. वह आईपीएल में गुजरात लॉयन्स के लिए भी खेल चुके हैं. विजय हजारे ट्रॉफी में भी उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया था. ईशान ने आईपीएल के 51 मैचों में 1211 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका सर्वाधिक स्कोर 99 रन रहा है और उन्होंने 7 अर्धशतक लगाए हैं.

2. सूर्यकुमार यादव- सूर्यकुमार यादव ने भी इसी सीरीज के दूसरे टी20 में अपना डेब्यू किया. हालांकि उस मैच में उन्हें बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला था. उन्होंने डेब्यू इनिंग्स में 57 रनों की पारी खेली. इस ताबड़तोड़ पारी में उन्होंने छह चौके और तीन छक्के जड़े. इसके साथ ही सूर्यकुमार टी20 इंटरनेशनल में डेब्यू इनिंग्स में अर्धशतक जड़ने वाले पांचवें भारतीय बल्लेबाज बन गए. उनसे पहले रोहित शर्मा, रॉबिन उथप्पा, अजिंक्य रहाणे और ईशान किशन यह मुकाम हासिल कर चुके हैं. तीसरे टी20 में सूर्यकुमार को प्लेइंग इलेवन से ड्रॉप कर दिया गया था. चौथे मुकाबले में उन्हें तीसरे नंबर पर भेजा गया.

This one is for my mom, dad, sister, my wife, my coach and all my well wishers.



We dreamt together - we waited together - we full filled together 🇮🇳 pic.twitter.com/we0lAzqPve — Surya Kumar Yadav (@surya_14kumar) March 14, 2021

टी20 सीरीज के निर्णायक मुकाबले में भी सूर्यकुमार यादव ने ताबड़तोड़ 32 रन बनाए. इंग्लैंड के खिलाफ जारी वनडे सीरीज में भी सूर्यकुमार भारतीय टीम का हिस्सा हैं. पहले वनडे में उन्हें प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं किया गया था. लेकिन श्रेयस अय्यर के चोटिल होने के चलते उन्हें दूसरे मैच में वनडे डेब्यू करने का भी मौका मिल सकता है. सूर्यकुमार यादव ने मुंबई के लिए घरेलू क्रिकेट में और आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है.

3. क्रुणाल पंड्या- टीम इंडिया के ऑलराउंडर क्रुणाल पंड्या ने अपने डेब्यू वनडे मैच में यादगार प्रदर्शन किया. क्रुणाल डेब्यू मैच में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए. उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के पहले वनडे में महज 26 गेंदों में अर्धशतक बनाकर यह मुकाम हासिल किया. क्रुणाल ने 31 गेंदों में नाबाद 58 रनों की पारी खेली, जिसमें सात चौके और दो छक्के शामिल रहे. हालांकि वह गेंदबाजी में उतने असरदार नहीं रहे और सिर्फ एक विकेट ले पाए.

क्रुणाल-हार्दिक पंड्या का खुलासा- ड्रेसिंग रूम में रखा पिता का बैग, वह हमेशा हमारे साथ

क्रुणाल पांड्या एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण पर अर्धशतक लगाने वाले 15वें भारतीय बल्लेबाज हैं. इससे पहले आखिरी बार साल 2016 में फैज फजल ने यह कारनामा किया था. इसके साथ ही, वह सबा करीम और रवींद्र जडेजा के बाद नंबर 7 या उससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए डेब्यू पर अर्धशतक लगाने वाले केवल तीसरे भारतीय बल्लेबाज हैं.

And now I know, that he was always there by my side, guiding me and cheering me on. Thank you everyone for your wishes, they mean the world to me ❤️🙏 pic.twitter.com/cia98Ynh8M — Krunal Pandya (@krunalpandya24) March 24, 2021

30 साल के क्रुणाल इससे पहले भारत के लिए टी20 मैच खेल चुके हैं. क्रुणाल ने 18 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 121 रन बनाने के साथ ही 14 विकेट भी चटकाए हैं. क्रुणाल आईपीएल में मुंबई इंडियंस और घरेलू क्रिकेट में बड़ौदा के लिए खेलते हैं.

4. प्रसिद्ध कृष्णा- तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के पहले वनडे में अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया. कृष्णा ने इस मौके को यादगार बनाते हुए 54 रन देकर 4 विकेट झटके. वह वनडे इंटरनेशनल में डेब्यू पर चार विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज हैं. वैसे, इससे पहले वनडे इंटरनेशनल में डेब्यू पर 16 भारतीय गेंदबाजों ने 3-3 विकेट लिये थे. लेकिन कोई भी भारतीय चार विकेट नहीं ले पाया था.

My first day at work was a roller coaster ride. Never over until it’s over. All’s well that ends well.🤞🏻



Cheers to this special match and many more to come. #TeamIndia #234 pic.twitter.com/UeRj3beDaT — Prasidh Krishna (@prasidh43) March 24, 2021

25 साल के प्रसिद्ध कृष्णा घरेलू क्रिकेट में कर्नाटक के लिए खेलते हैं. हालिया विजय हजारे ट्रॉफी में उन्होंने सात मैचों में 24.5 की औसत से 14 विकेट लिये थे. प्रसिद्ध कृष्णा को पहली बार 2018 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपनी टीम में शामिल किया था. तब से वह इस टीम के सदस्य बने हुए हैं. कृष्णा ने कोलकाता के लिए 24 आईपीएल मैचों में 44.50 की औसत से 18 विकेट निकाले हैं.