KL राहुल ने कहा- फिट हूं और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए तैयार हूं

कलाई की चोट के कारण ऑस्ट्रेलिया दौरे के बीच से स्वदेश लौटने वाले भारतीय बल्लेबाज केएल राहुल ने फिटनेस हासिल कर ली है. उन्होंने मंगलवार को कहा कि वह इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज के लिए तैयार हैं.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 28 साल के राहुल वनडे और टी20 सीरीज में खेले थे, लेकिन पहले दो टेस्ट मैचों में उन्हें मौका नहीं मिला. मेलबर्न में उनके बाएं हाथ की कलाई चोटिल हो गई थी, जिससे वह अंतिम दो टेस्ट मैचों से बाहर हो गए थे.

राहुल इसके बाद स्वदेश लौट आए थे और स्वास्थ्य लाभ के लिए बेंगलुरू स्थित राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (NCA) से जुड़ गए थे.

Glad to have completed my rehab strong.

No better feeling than being back fit and healthy 🧿

Always fun to get back with the boys, and an honour to represent 🇮🇳

Looking forward to the home series 🙌 pic.twitter.com/TsGc6HErPr