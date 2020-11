Awards of the Decade: कोहली के लिए बड़ा मौका, जीत सकते हैं ICC के पांचों अवॉर्ड

टीम इंडिया के करिश्माई बल्लेबाज विराट कोहली को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के दशक के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के लिए नामित किया गया है. भारतीय कप्तान को पिछले 10 साल में शानदार प्रदर्शन के लिए सभी पांच पुरुष वर्ग में नामित किया गया. कोहली और अनुभवी ऑफ स्पिनर अश्विन इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नामित किए गए 7 खिलाड़ियों में शामिल हैं.

32 साल के कोहली और अश्विन के अलावा जो रूट (इंग्लैंड), केन विलियमसन (न्यूजीलैंड), स्टीव स्मिथ (ऑस्ट्रेलिया), एबी डिविलियर्स (दक्षिण अफ्रीका) और कुमार संगकारा (श्रीलंका) इस पुरस्कार की दौड़ में शामिल अन्य खिलाड़ी हैं.

दशक के सर्वश्रेष्ठ वनडे इंटरनशेल पुरुष खिलाड़ी के वर्ग में कोहली के अलावा पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और रन मशीन रोहित शर्मा भी दावेदारों में शामिल हैं. इस पुरस्कार के लिए लसिथ मलिंगा (श्रीलंका), मिशेल स्टार्क (ऑस्ट्रेलिया), डिविलियर्स और संगकारा को भी नामित किया गया है.

कोहली और रोहित को दशक के सर्वश्रेष्ठ टी20 अंतरराष्ट्रीय पुरुष खिलाड़ी के वर्ग में भी नामित किया गया है. इस वर्ग के अन्य दावेदार राशिद खान (अफगानिस्तान), इमरान ताहिर (दक्षिण अफ्रीका), एरॉन फिंच (आस्ट्रेलिया), मलिंगा और क्रिस गेल (वेस्टइंडीज) हैं.

कोहली को दशक के सर्वश्रेष्ठ पुरुष टेस्ट खिलाड़ी और दशक के आईसीसी के क्रिकेट भावना पुरस्कार के लिए भी नामित किया गया है. कोहली के अलावा धोनी भी दशक के आईसीसी के क्रिकेट भावना पुरस्कार की दौड़ में शामिल हैं.

सभी प्रारूपों में 50 से अधिक के एवरेज से रन बनाने वाले कोहली पहले ही 70 अंतरराष्ट्रीय शतक जड़ चुके हैं और उनके आगे सिर्फ रिकी पोंटिंग (71) और सचिन तेंदुलकर (100) हैं. पिछले दशक में कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में 7000 से अधिक रन बनाए, जबकि वनडे क्रिकेट में उनके नाम 11000 से अधिक और टी20 में 2600 से अधिक रन दर्ज हैं.

अंतिम विजेता का फैसला खिलाड़ियों को मिलने वाले मतों के आधार पर किया जाएगा. विजेताओं की घोषणा 18 दिसंबर 2020 को की जाएगी.

नामित खिलाड़ियों की सूची इस प्रकार हैं -

दशक का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी (ICC Men’s Player of the Decade) -

विराट कोहली (भारत), रविचंद्रन अश्विन (भारत), जो रूट (इंग्लैंड), केन विलियमसन (न्यूजीलैंड), स्टीव स्मिथ (ऑस्ट्रेलिया), एबी डिविलियर्स (दक्षिण अफ्रीका) और कुमार संगकारा (श्रीलंका))।

दशक की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी (ICC Women’s Player of the Decade) -

एलिस पैरी (ऑस्ट्रेलिया), मेग लैनिंग (ऑस्ट्रेलिया), सूजी बेट्स (न्यूजीलैंड), स्टेफनी टेलर (वेस्टइंडीज), मिताली राज (भारत) और सारा टेलर (इंग्लैंड).

दशक का सर्वश्रेष्ठ पुरुष टेस्ट खिलाड़ी (ICC Men’s Test Player of the Decade) -

विराट कोहली (भारत), जो रूट (इंग्लैंड), केन विलियमसन (न्यूजीलैंड), स्टीव स्मिथ (ऑस्ट्रेलिया), जेम्स एंडरसन (इंग्लैंड), रंगना हेराथ (श्रीलंका) और यासिर शाह (पाकिस्तान)

दशक का सर्वश्रेष्ठ पुरुष वनडे खिलाड़ी (ICC Men’s ODI Player of the Decade) -

विराट कोहली (भारत), लसिथ मलिंगा (श्रीलंका), मिशेल स्टार्क (आस्ट्रेलिया), एबी डिविलियर्स (दक्षिण अफ्रीका), रोहित शर्मा (भारत), महेंद्र सिंह धोनी (भारत) और कुमारा संगकारा (श्रीलंका)

दशक की सर्वश्रेष्ठ महिला वनडे खिलाड़ी (ICC Women’s ODI Player of the Decade) -

मेग लैनिंग (ऑस्ट्रेलिया), एलिस पेरी (ऑस्ट्रेलिया), मिताली राज (भारत), सूजी बेट्स (न्यूजीलैंड), स्टेफनी टेलर (वेस्टइंडीज) और झूलन गोस्वामी (भारत).

दशक का सर्वश्रेष्ठ टी20 पुरुष खिलाड़ी (ICC Men’s T20I Player of the Decade) -

विराट कोहली (भारत), राशिद खान (अफगानिस्तान), इमरान ताहिर (दक्षिण अफ्रीका), एरॉन फिंच (ऑस्ट्रेलिया), लसिथ मलिंगा (श्रीलंका), क्रिस गेल (वेस्टइंडीज) और रोहित शर्मा (भारत)

दशक की सर्वश्रेष्ठ महिला टी20 खिलाड़ी (ICC Women’s T20I Player of the Decade) -

मेग लैनिंग (ऑस्ट्रेलिया), एलिस पेरी (ऑस्ट्रेलिया), सोफी डिवाइन (न्यूजीलैंड), डिंएंड्रा डॉटिन (वेस्टइंडीज), आन्या श्रबसोल (इंग्लैंड)

दशक का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एसोसिएट खिलाड़ी (ICC Men’s Associate Player of the Decade) -

काइल कोएत्जर (स्कॉटलैंड), कैलम मैक्लेऑड (स्कॉटलैंड), पारस खड़का (नेपाल), असद वला (पापुआ न्यू गिनी), पीटर बोरेन (नीदरलैंड्स), रिची बेरिंगटन (स्कॉटलैंड)

दशक की सर्वश्रेष्ठ महिला एसोसिएट खिलाड़ी (ICC Women’s Associate Player of the Decade) -

नट्टकन चानतम (नेपाल), सोरनोरिन टिप्पोच (नेपाल), चनिडा सुथिरिआंग (नेपाल), कैथरीन ब्रायस (स्कॉटलैंड), सारा ब्रायस (स्कॉटलैंड), स्ट्रे कालिस (नीदरलैंड्स)

आईसीसी का दशक का क्रिकेट भावना पुरस्कार (ICC Spirit of Cricket Award of the Decade) -

विराट कोहली (भारत), केन विलियमसन (न्यूजीलैंड), ब्रेंडन मैक्कुलम (न्यूजीलैंड), मिस्बाह उल हक (पाकिस्तान), महेंद्र सिंह धोनी (भारत), आन्या श्रबसोल (इंग्लैंड), कैथरीन ब्रंट (इंग्लैंड), महेला जयवर्धने (श्रीलंका) और डैनियल वेटोरी (न्यूजीलैंड).