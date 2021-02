भारतीय मुक्केबाज ने किया उलटफेर, वर्ल्ड चैम्पियन बॉक्सर हुआ पस्त

एशियाई रजत पदक विजेता दीपक कुमार (52 किग्रा) ने ओलंपिक और विश्व चैम्पियन शखोबिदिन जोइरोव को हराकर उलटफेर किया. इसके साथ ही भारतीय बॉक्सर ने बुल्गारिया के सोफिया में चल रहे 72वें स्ट्रांजा मेमोरियल मुक्केबाजी टूर्नामेंट के फाइनल्स में प्रवेश किया.

दीपक ने शुक्रवार को अपने करियर की सबसे यादगार जीत दर्ज की और अपने से कहीं मजबूत जोइरोव को 4-1 से शिकस्त दी, जिन्होंने भारत के अमित पंघल को हराकर 2019 विश्व चैम्पियनशिप खिताब अपने नाम किया था. जोइरोव एशियाई खेलों और चैम्पियनशिप के रजत पदक विजेता भी हैं. दीपक ने गुरुवार को बुल्गारिया के दारिस्लाव वासिलेव को 5-0 से हराकर अंतिम चार में जगह बनाई थी.

