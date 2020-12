IND vs AUS: मेलबर्न टेस्ट से पहले टीम ने क्या बात की थी? रहाणे ने दिया ये जवाब

भारतीय कप्तान अजिंक्य रहाणे ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरे टेस्ट में हराकर सीरीज में बराबरी के बाद टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण करने वाले शुभमन गिल और मोहम्मद सिराज की तारीफ की. एडिलेड में पहले टेस्ट में न्यूनतम टेस्ट स्कोर 36 रनों पर आउट होने के बाद भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराया. गिल ने 45 और नाबाद 35 रनों की पारियां खेलीं, जबकि सिराज ने मैच में मैच में कुल 5 विकेट लिये.

रहाणे ने मैच के बाद कहा ,‘मुझे सभी खिलाड़ियों पर गर्व है. मैं सिराज और गिल को श्रेय देना चाहूंगा, जिन्होंने जबर्दस्त जीवट का प्रदर्शन किया. एडिलेड में मिली हार के बाद ऐसा प्रदर्शन देखना सुखद था.’ उन्होंने कहा कि नए खिलाड़ियों के लिए लगातार अनुशासित प्रदर्शन कर पाना आसान नहीं होता, लेकिन गिल और सिराज ने दिखाया कि यह कैसे किया जाता है.

Congratulations to Ajinkya Rahane, the inaugural winner of the Mullagh Medal!



The Boxing Day Test Player of the Match medal has been named in honour of trailblazing Indigenous cricketer Johnny Mullagh (Unaarrimin). pic.twitter.com/nhHH3c6Xmx