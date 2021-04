IPL: 'अनसोल्ड' रहा था ये गेंदबाज, अब CSK ने अपनी टीम में किया शामिल

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की शुरुआत शुक्रवार से हो रही है. इसी बीच चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के फैन्स के लिए अच्छी खबर है. चेन्नई ने ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज जेसन बेहरेनडॉर्फ को साइन किया है.

फ्रेंचाइजी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है. बेहरेनडॉर्फ को उनके हमवतन जोश हेजलवुड की जगह टीम में शामिल किया गया है. हेजलवुड ने व्यस्त अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम और पारिवारिक कारणों से टूर्नामेंट से नाम वापस ले लिया था. बेहरेनडॉर्फ आईपीएल में इससे पहले मुंबई इंडियंस के लिए खेल चुके हैं.

